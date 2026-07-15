«Οι τρεις ομάδες που έχει ξεχωρίσει ο Λεμπρόν»

Στον… αστερισμό του Λεμπρόν Τζέιμς και της απόφασής του για το που θα συνεχίσει την πλούσια καριέρα του ζούνε στις ΗΠΑ και το ΝΒΑ.

Ο 41χρονος θρύλος του ΝΒΑ συνεχίζει να εξετάζει την προοπτική των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ωστόσο ο Σαμς Σαράνια του ESPN αναφέρει ότι η προσοχή του είναι στραμμένη κυρίως στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, τους Μαϊάμι Χιτ και τους Φιλαδέλφεια 76ers.

Ο «Βασιλιάς» κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά από 8 χρόνια στους Λος Άντζελες Λέικερς και οι δύο πιο πιθανοί προορισμοί του από την πρώτη μέρα ήταν και παραμένουν το Κλίβελαντ και το Μαϊάμι, εκεί όπου αγωνίστηκε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Ωστόσο, στο… κόλπο βρίσκεται και η ομάδα της Φιλαδέλφεια, με τον Σαράνια να επισημαίνει πως ο Λεμπρόν «έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει έναν οργανισμό όπου θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Μάλιστα, δεν θα είχε πρόβλημα να υπογράψει ακόμα και με το μίνιμουμ συμβόλαιο βετεράνων (σε ομάδες που μπορούν να του προσφέρουν κάποια εξαίρεση (exception)».