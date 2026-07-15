Στη Σάντερλαντ με διετές συμβόλαιο ο Τόμας Μενιέ

Ο Τόμας Μενιέ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League, με τη Σάντερλαντ να ανακοινώνει την απόκτηση του έμπειρου Βέλγου δεξιού μπακ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 34χρονος Βέλγος έμεινε ελεύθερος από τη Λιλ και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τις «Μαύρες Γάτες», οι οποίες συνεχίζουν την ενίσχυσή τους ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Μενιέ έχει παραστάσεις από ομάδες όπως η Κλαμπ Μπριζ, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ντόρτμουντ, η Τραμπζονσπόρ και η Λιλ.

Με την εμπειρία του, ο Βέλγος ακραίος αμυντικός αναμένεται να αποτελέσει βασικό «όπλο» για τη Σάντερλαντ, η οποία θέλει να παρουσιαστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική στη νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση της μεταγραφής ολοκλήρωσε και τυπικά το deal, με τον Μενιέ να τίθεται πλέον στη διάθεση του προπονητή του για την καλοκαιρινή προετοιμασία.