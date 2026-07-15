Ψάχνεται για συμβόλαιο στο ΝΒΑ ο Λόνι Ουόκερ, λήγει το out

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η παραμονή του Λόνι Γουόκερ στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ ψάχνει την επιστροφή του στο NBA.

Το «παράθυρο» της ελευθερίας του εκπνέει απόψε και συγκεκριμένα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, και ο παίκτης μαζί με τον μάνατζέρ του βρίσκεται ήδη στο Λας Βέγκας για να εξαντλήσει τις πιθανότητες επιστροφής του στον «μαγικό κόσμο».

Ο Οουόκερ μπορεί να αποχωρήσει ως ελεύθερος χωρίς η Μακάμπι να εισπράξει κάποιο buyout, όμως το οικονομικό ρίσκο για τον ίδιο είναι μεγάλο. Στο Τελ Αβίβ έχει λαμβάνειν 2.2 εκατομμύρια δολάρια καθαρά, ενώ στο NBA, ως παίκτης με επταετή εμπειρία, δικαιούται μίνιμουμ συμβόλαιο 3.5 εκατομμυρίων δολαρίων μικτά. Λόγω των νέων περιορισμών στο salary cap και της βαριάς φορολογίας, το τελικό καθαρό ποσό στις ΗΠΑ ενδέχεται να είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό της Μακάμπι.

Την ίδια ώρα, η αγορά του NBA παρουσιάζει απόλυτη στασιμότητα, καθώς έξι ομάδες έχουν «παγώσει» τις κινήσεις τους περιμένοντας την απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς. Αυτό το γεγονός, ωστόσο, λειτουργεί ως πλεονέκτημα για τον Ουόκερ, αφού το δικαίωμα άμεσης αποδέσμευσης του επιτρέπει να βρει συμβόλαιο χωρίς να περιμένει το «ντόμινο» των μεγάλων αστέρων.