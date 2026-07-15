Παίδων: Στην Κωνσταντινούπολη για συμμετοχή σε διεθνές τουρνουά

Οι ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά έχουν χωριστεί σε δύο ομίλους. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Α’ Όμιλο μαζί με τις Τουρκία και Λετονία, ενώ στον Β’ Όμιλο συγκατοικούν Κροατία, Γερμανία και Λιθουανία.
To πρόγραμμα των αγώνων:
16/7
13.00 Γερμανία-Κροατία
16.00 Τουρκία-Λετονία
17/7
13.00 Λιθουανία-Κροατία
16.00 Λετονία-Ελλάδα
18/7
13.00 Γερμανία-Λιθουανία
16.00 Τουρκία-Ελλάδα
19/7
11.00 Θέσεις 5-6: Α3-Β3
13.30 Θέσεις 3-4: Α2-Β2
16.00 Θέσεις 1-2: Α1-Β1
Στην αποστολή βρίσκονται οι εξής παίκτες: Ανδρέας Μπάρλος, Θανάσης Σπανούλης, Γιώργος Χρυσοβαλάντης Χαραλαμπίδης, Γιάννης Αχινιώτης, Σταύρος Καψάλης, Χαράλαμπος Χριστοδούλου, Γιώργος Μοναμά, Μάριος Αναστάσιος Καραβασίλης, Γιάννης Σπανός, Άγγελος Σασλόγλου, Νίκος Πεππές, Γιώργος Μπίκης.
Το επιτελείο της ομάδας:
Προπονητής: Δημήτρης Μισιακός
Β. Προπονητή: Δημήτρης Μπουζούλας
Γυμναστής: Δημήτρης Δοξάκης
Γιατρός: Γιώργος Νομικός
Φυσικοθεραπευτής: Φώτης Τσέπας
Team Manager: Φίλιππος Τέλης
Το Ευρωμπάσκετ U16 θα διεξαχθεί από 7 ως τις 15 Αυγούστου στην Οραντέα της Ρουμανίας. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Γ’ Όμιλο μαζί με τις Ισπανία, Ισραήλ και Γεωργία.