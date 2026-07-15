Παίδων: Στην Κωνσταντινούπολη για συμμετοχή σε διεθνές τουρνουά

Η Εθνική Παίδων αναχωρεί με προορισμό την Πόλη, όπου θα πάρει μέρος σε διεθνές τουρνουά (16-19/7) στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ U16.

Οι ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά έχουν χωριστεί σε δύο ομίλους. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Α’ Όμιλο μαζί με τις Τουρκία και Λετονία, ενώ στον Β’ Όμιλο συγκατοικούν Κροατία, Γερμανία και Λιθουανία.

To πρόγραμμα των αγώνων:

16/7

13.00 Γερμανία-Κροατία

16.00 Τουρκία-Λετονία

17/7

13.00 Λιθουανία-Κροατία

16.00 Λετονία-Ελλάδα

18/7

13.00 Γερμανία-Λιθουανία

16.00 Τουρκία-Ελλάδα

19/7

11.00 Θέσεις 5-6: Α3-Β3

13.30 Θέσεις 3-4: Α2-Β2

16.00 Θέσεις 1-2: Α1-Β1

Στην αποστολή βρίσκονται οι εξής παίκτες: Ανδρέας Μπάρλος, Θανάσης Σπανούλης, Γιώργος Χρυσοβαλάντης Χαραλαμπίδης, Γιάννης Αχινιώτης, Σταύρος Καψάλης, Χαράλαμπος Χριστοδούλου, Γιώργος Μοναμά, Μάριος Αναστάσιος Καραβασίλης, Γιάννης Σπανός, Άγγελος Σασλόγλου, Νίκος Πεππές, Γιώργος Μπίκης.

Το επιτελείο της ομάδας:

Προπονητής: Δημήτρης Μισιακός

Β. Προπονητή: Δημήτρης Μπουζούλας

Γυμναστής: Δημήτρης Δοξάκης

Γιατρός: Γιώργος Νομικός

Φυσικοθεραπευτής: Φώτης Τσέπας

Team Manager: Φίλιππος Τέλης

Το Ευρωμπάσκετ U16 θα διεξαχθεί από 7 ως τις 15 Αυγούστου στην Οραντέα της Ρουμανίας. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Γ’ Όμιλο μαζί με τις Ισπανία, Ισραήλ και Γεωργία.