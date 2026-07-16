Το Μαρούσι κατέθεσε αίτημα για συμμετοχή στην ENBL και περιμένει την έγκριση της ΕΟΚ

Το Μαρούσι θέλει να αγωνιστεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τη νέα σεζόν, και έτσι υπέβαλε αίτημα προς την ΕΟΚ για να συμμετάσχει στην ENBL της νέας σεζόν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. Αμαρουσίου 1896 ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι υπέβαλε επίσημα προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) αίτημα έγκρισης για τη συμμετοχή της στην European North Basketball League (ENBL) για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η ENBL αποτελεί μία διαρκώς αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, στην οποία την περσινή αγωνιστική περίοδο συμμετείχε ο Ηρακλής, ενώ για τη νέα σεζόν αναμένεται να λάβουν μέρος σύλλογοι από 14 Ομοσπονδίες-μέλη της FIBA, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Λιθουανία, η Γερμανία, η Κροατία, η Εσθονία, η Ρουμανία, η Ολλανδία, η Λετονία, η Ελβετία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Νορβηγία και η Μεγάλη Βρετανία.

Η συμμετοχή σε μία ανταγωνιστική ευρωπαϊκή διοργάνωση αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΚΑΕ, καθώς ενισχύει την αγωνιστική εξέλιξη της ομάδας, αυξάνει τη διεθνή της παρουσία και προσφέρει στους φιλάθλους του Αμαρουσίου την ευκαιρία να ζήσουν σπουδαίες ευρωπαϊκές βραδιές στο γήπεδό μας.

Η ΚΑΕ Γ.Σ. Αμαρουσίου 1896 αναμένει την επίσημη έγκριση της ΕΟΚ και θα ενημερώσει άμεσα το φίλαθλο κοινό για κάθε εξέλιξη.

Μαζί συνεχίζουμε να χτίζουμε το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του Αμαρουσίου».