Μαστρογιαννόπουλος: «Τιμή και ευθύνη να εκπροσωπείς τον Ηρακλή στην Ευρώπη»

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του στον Ηρακλή έκανε ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, μιλώντας για τους στόχους της ομάδας, αλλά και τους δικούς του.

Ο 29χρονος Έλληνας γκαρντ δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί πολύ, όταν δέχθηκε την πρόταση του Ηρακλή να επιστρέψει. Η ευκαιρία να αγωνιστεί με τους “κυανόλευκους” στη GBL αποτελεί τιμή και χαρά για εκείνον, ενώ η αγάπη του κόσμου επιπλέον κίνητρο για να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων της ομάδας.

“Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στον Ηρακλή, μια ομάδα που την ξέρω πολύ καλά κι έχω πολύ ευχάριστες αναμνήσεις απ’ αυτή. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επιλογή για μένα”, ήταν τα πρώτα λόγια του 28χρονου γκαρντ που πρόσθεσε: “Ο στόχος είναι πρώτα απ’ όλα να είμαι και να είμαστε υγιείς, να δουλέψω σκληρά, να βοηθήσω την ομάδα μου όσο μπορώ και να κάνω στο 100% ό,τι μου ζητηθεί. Από κει και πέρα όποιον στόχο θέσουμε ως ομάδα να τον εκπληρώσουμε και στο τέλος της χρονιάς να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι”.

Πώς αντέδρασε, όμως, όταν πληροφορήθηκε το ενδιαφέρον του Ηρακλή να τον εντάξει εκ νέου στο ρόστερ του; “Η πρώτη μου αντίδραση ήταν ενθουσιασμός και χαρά. Εννοείται ότι, όταν επιστρέφεις σε μια μεγάλη ομάδα, στην οποία πέρασες δύο όμορφα χρόνια, με χαρές και λύπες, αλλά στο τέλος έμεινε κάτι πολύ όμορφο, νιώθεις τιμή. Μίλησα με τους ανθρώπους της ομάδας, με έκαναν να νιώσω οικεία, όπως ένιωθα δηλαδή, επιστρέφοντας εδώ και δεν χρειάστηκε πολλή σκέψη για να συμφωνήσω με τον Ηρακλή”.

Στο άκουσμα της είδησης της επιστροφής του στον Ηρακλή, ο κόσμος της ομάδας έδειξε ιδιαίτερη χαρά. Ο Πατρινός παίκτης σχολίασε σχετικά: “Η αγάπη του κόσμου με τιμά ιδιαίτερα και μου δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για τη συνέχεια. Αυτά τα δύο χρόνια απέκτησα πολύ καλή σχέση με τον κόσμο του Ηρακλή. Μια σχέση που κράτησε ακόμη κι όταν έφυγα από την ομάδα, καθώς ένιωθα την αγάπη τους και δεχόμουν μηνύματα. Εννοείται ότι θέλω, επιστρέφοντας να ανταποδώσω με τον καλύτερο τρόπο αυτή την αγάπη. Είμαι σίγουρος ότι θα δίνω κάθε φορά το 100% για να τους κάνω χαρούμενους”.

Ο Μαστρογιαννόπουλος θα παίξει για πρώτη φορά με την κυανόλευκη φανέλα στη GBL, αλλά και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. “Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα: να αγωνιστώ με τον Ηρακλή στη GBL, σ’ ένα πρωτάθλημα το επίπεδο του οποίου ανεβαίνει συνεχώς και είναι πολύ απαιτητικό. Το ίδιο ισχύει και για το FIBA Europe Cup. Θεωρώ ότι είναι τιμή και ευθύνη να εκπροσωπείς τον Ηρακλή στην Ευρώπη, οπότε πιστεύω ότι με τη σκληρή δουλειά θα φανούμε ανταγωνιστικοί και στις δύο διοργανώσεις και θα πετύχουμε τους στόχους που θα θέσουμε. Ανυπομονώ πολύ να ξεκινήσει η νέα χρονιά και ελπίζω να πάνε όλα καλά”.

Η συνομιλία που είχε με τον Zoran Lukic τού άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις . “Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον κόουτς Lukic. Μου εξήγησε τι θέλει από μένα και τι περιμένει στο γήπεδο. Από την πλευρά μου, είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεργαστώ με έναν τόσο έμπειρο προπονητή. Θεωρώ ότι θα ανταποκριθώ σε αυτά που θα μου ζητήσει στο γήπεδο και θα είμαι έτοιμος να δείξω τον πραγματικό μου εαυτό”.

Κλείνοντας, έστειλε το μήνυμά του στους φίλους του Ηρακλή. “Αρχικά θέλω τους ευχαριστήσω για την αγάπη και τη στήριξη που μου έχουν δείξει αυτές τις μέρες. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα και με βοηθάει για τη συνέχεια. Από τη μεριά μου, εγώ θα δίνω πάντα το 100% και γι’ αυτούς και για την ομάδα. Όλοι θα θέλουμε να τους κάνουμε περήφανους και με τη δική τους δυναμική στήριξη σε κάθε παιχνίδι θα μας βοηθήσουν για την επίτευξη των στόχων μας. Ανυπομονώ να τους δω στο Ιβανώφειο και να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές”.