Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γρηγόρη Πολιτάκη

Τα «Λιοντάρια» συνεχίζουν την ενίσχυσή τους ενόψει της νέας σεζόν, αποκτώντας τον 20χρονο χαφ που προέρχεται από την ακαδημία του ΠΑΟΚ και είχε πέρασμα από την Τορίνο.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στη θέση του δεξιού χαφ και αποτελεί ένα από τα νέα πρόσωπα που προστίθενται στο ρόστερ της ομάδας των Σερρών.

Ο Πολιτάκης γεννήθηκε στις 29 Μαΐου 2006 στα Χανιά και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, στις οποίες εντάχθηκε σε ηλικία 13 ετών, πριν μετακομίσει στην Ιταλία για λογαριασμό της Τορίνο τον Ιανουάριο του 2025.

Με την ιταλική ομάδα αγωνίστηκε στην Primavera, ενώ παράλληλα συμμετείχε και σε προπονήσεις της πρώτης ομάδας.

Ο νεαρός άσος έχει επίσης φορέσει τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της χώρας μας, έχοντας διεθνείς συμμετοχές στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα.

«Γρήγορη, καλώς ήρθες και πάλι στην οικογένεια των λιονταριών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πανσερραϊκός στην ανακοίνωσή του, καλωσορίζοντας τον νέο ποδοσφαιριστή του.