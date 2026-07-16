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Το πλήρες καλεντάρι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας - Ο τελικός θα γίνει μετά τα playoffs!

Ποδόσφαιρο
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Δείτε αναλυτικά το πλήρες καλεντάρι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026/27, όπως έγινε γνωστό.

Αναλυτικό καλεντάρι Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026/27:

Super Cup: 12 Αυγούστου (Παγκρήτιο)

1η Φάση: 17-19 Αυγούστου

League Phase

1η αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

3η αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

4η αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

5η αγωνιστική: 1-3 Δεκεμβρίου

Playoffs: 22-23 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά: 12-14 Ιανουαρίου

Ημιτελικά

Α' αγώνες: 2-4 Φεβρουαρίου

Β' αγώνες: 9-11 Φεβρουαρίου

Τελικός: 22 Μαΐου

Το πλήρες καλεντάρι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας - Ο τελικός θα γίνει μετά τα playoffs!