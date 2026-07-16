Αναλυτικό καλεντάρι Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026/27:
Super Cup: 12 Αυγούστου (Παγκρήτιο)
1η Φάση: 17-19 Αυγούστου
League Phase
1η αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
2η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
3η αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
4η αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
5η αγωνιστική: 1-3 Δεκεμβρίου
Playoffs: 22-23 Δεκεμβρίου
Προημιτελικά: 12-14 Ιανουαρίου
Ημιτελικά
Α' αγώνες: 2-4 Φεβρουαρίου
Β' αγώνες: 9-11 Φεβρουαρίου
Τελικός: 22 Μαΐου
Αναλυτικό καλεντάρι Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026/27:
Το πλήρες καλεντάρι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας - Ο τελικός θα γίνει μετά τα playoffs!