Το πλήρες καλεντάρι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας - Ο τελικός θα γίνει μετά τα playoffs!

Δείτε αναλυτικά το πλήρες καλεντάρι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026/27, όπως έγινε γνωστό.

Αναλυτικό καλεντάρι Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026/27:



Super Cup: 12 Αυγούστου (Παγκρήτιο)



1η Φάση: 17-19 Αυγούστου



League Phase



1η αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου



2η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου



3η αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου



4η αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου



5η αγωνιστική: 1-3 Δεκεμβρίου



Playoffs: 22-23 Δεκεμβρίου



Προημιτελικά: 12-14 Ιανουαρίου



Ημιτελικά



Α' αγώνες: 2-4 Φεβρουαρίου



Β' αγώνες: 9-11 Φεβρουαρίου



Τελικός: 22 Μαΐου