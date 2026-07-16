Γιαμπουσέλε: «Οι στόχοι και ο Ομπράντοβιτς με έφεραν εδώ» - Τι είπε για Λεσόρ, Φουρνιέ και τον… πράσινο Χεζόνια

Διαβάστε τι είπε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο 31χρονος Γάλλος άσος, ο οποίος γνώρισε αποθεωτική υποδοχή από τον κόσμο της ομάδας, αναφέρθηκε στα στοιχεία που τον έφεραν στον Παναθηναϊκό, κάνοντας ειδική μνεία στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ακόμα, μίλησε για τον «αδερφό» Ματίας Λεσόρ, την ανταγωνιστικότητα και την αγάπη που έχει με τον Εβάν Φουρνιέ, αλλά και για τον Μάριο Χεζόνια που του… μάθαινε «πράσινα» συνθήματα όταν ήταν μαζί στη Ρεάλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιαμπουσέλε:

Για τον Παναθηναϊκό: “Ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, ενθουσιασμένος που θα γνωρίσω την ομάδα και τους οπαδούς. Το να έρχομαι ξανά στη EuroLeague και να παίξω για αυτή την ομάδα είναι κάτι ωραίο για μένα”.

Για τον Ομπράντοβιτς: “Είναι εξαιρετικός προπονητής, όλοι το ξέρουν αυτό και ανυπομονώ να παίξω για αυτόν και να έχω ωραία χρόνια εδώ”.

Για το κίνητρό του: “Είχα μεγάλο κίνητρο, ο στόχος του Παναθηναϊκού και ότι προσπαθεί να πετύχει. Φυσικά και το ότι είναι εδώ και ο Φαλ παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά οι στόχοι που έχει η ομάδα με έκαναν να έρθω ξανά στην Ευρώπη”.

Για τον Φουρνιέ: “Ο Εβάν Φουρνιέ είναι φίλος μου. Δεν έχω μίσος για αυτόν. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρω πόσο υπέροχος άνθρωπος είναι και πόσο καλός παίκτης είναι. Είμαστε και οι δύο πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και θέλουμε τη νίκη. Τον αγαπάω, ανυπομονώ να παίξω ως αντίπαλος του, του εύχομαι καλή επιτυχία“

Για τη θέση του σέντερ και αν μίλησε για αυτό με τον προπονητή: “Έχουμε μιλήσει για αυτό και είχαμε έναν ωραίο διάλογο και ήταν ακόμη ένας λόγος που ήρθα εδώ. Η συζήτηση με τον Ομπράντοβιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου να έρθω στον Παναθηναϊκό”

Για τον Λεσόρ: “Με τον Λεσόρ μιλάγαμε όλη τη χρονιά και πλέον το να είμαι εδώ με τον αδερφό μου είναι κάτι ξεχωριστό”.

Για το αν ξέρει κάποιο σύνθημα: “Δεν θέλω να προκαλέσω αλλά ο Χεζόνια έλεγε μερικά όταν ήμουν στη Ρεάλ”.