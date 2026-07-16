Ο ενθουσιασμένος Γιάννης στα αποδυτήρια των Χιτ με το Νο.7 (vid)

Σε… ρυθμούς Γιάννη Αντετοκούνμπο ζουν οι Χιτ μετά την απόκτησή του και ιδίως αυτές τις ημέρες.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες στο Μαϊάμι για να παρουσιαστεί από τη νέα του ομάδα, μετά την ανταλλαγή του με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης έκανε μάλιστα την πρώτη του προπόνηση στις εγκαταστάσεις των Χιτ και βρέθηκε στα αποδυτήρια της ομάδας, όπου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο του «σπίτι».

Εκεί, είδε και τη νέα φανέλα που θα φοράει και με ένα νούμερο διαφορετικό, από αυτό που τον γνώρισε το ΝΒΑ. Ο Γιάννης αφήνει το «34» για το «7», με τον ίδιο να κοιτάει με θαυμασμό την καινούρια τoυ φανέλα.

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