Η Ατλέτικο Μαδρίτης «κυριαρχεί» ξανά σε τελικό Μουντιάλ με τους περισσότερους παίκτες

Η ισπανική ομάδα έχει ένα εντυπωσιακό παγκόσμιο ρεκόρ, αφού για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αργεντινή και η Ισπανία θα μονομαχήσουν την Κυριακή (19/07, 22:00) για την κατάκτηση του τροπαίου, με τις δύο φιναλίστ να έχουν αρκετούς παίκτες από το ρόστερ των «Ροχιμπλάνκος».

Από την πλευρά της Ισπανίας, οι παίκτες της Ατλέτικο που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο είναι οι Μάρκος Γιορέντε, Μαρκ Πούμπιλ, Άλεξ Μπαένα και Αλεχάνδρο Γκριμάλδο.

Στην εθνική Αργεντινής βρίσκονται οι Χουάν Μούσο, Τζιουλιάνο Σιμεόνε, Ναουέλ Μολίνα, Χούλιαν Άλβαρες και Τιάγκο Αλμάδα, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν την «αλμπισελέστε» σε ακόμη μία παγκόσμια κορυφή.

Το εντυπωσιακό είναι πως η Ατλέτικο είχε την ίδια πρωτιά και στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις. Στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, οι Ροντρίγκο Ντε Πολ, Ναουέλ Μολίνα, Άνχελ Κορέα και Αντουάν Γκριεζμάν εκπροσώπησαν τον σύλλογο στον τελικό, ενώ το 2018 στη Ρωσία οι Σίμε Βρσάλικο, Αντουάν Γκριεζμάν, Λούκας Ερναντές και Τόμας Λεμάρ είχαν επίσης παρουσία στον μεγάλο αγώνα.