Σοκ στην Άρσεναλ: Νοκ άουτ για 4-5 μήνες ο Σαλιμπά μετά τον τραυματισμό στο Μουντιάλ

Ο Γουίλιαμ Σαλιμπά θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα τόσο στην Άρσεναλ όσο και στην εθνική Γαλλίας.

Ο 25χρονος στόπερ της Άρσεναλ τραυματίστηκε στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία και αναγκάστηκε να αποχωρήσει μόλις στο 30ό λεπτό της αναμέτρησης, παραχωρώντας τη θέση του στον Λενί Γιόρο Λακρουά.

Ο αμυντικός των «Μπλε» ένιωσε έντονες ενοχλήσεις και δεν κατάφερε να συνεχίσει στο παιχνίδι, με τις εξετάσεις να δείχνουν πως το πρόβλημα απαιτεί χειρουργική επέμβαση στην πλάτη.

Όπως αναφέρει το γαλλικό Μέσο, ο Σαλιμπά αναμένεται να επιστρέψει στη δράση με το νέο έτος, εφόσον η αποκατάστασή του εξελιχθεί ομαλά.