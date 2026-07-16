Όποιος φοβάται, παίρνει σκύλο

Η Αργεντινή έχει πολλές ζωές. Την τελευταία, της την έδωσε η Αγγλία.

Ο Τόμας Τούχελ ανέλαβε τα Τρία Λιοντάρια για πολλούς λόγους. Τακτικά δυνατός, παρεμβαίνει στα ματς όπως εξελίσσονται, έχει καθίσει σε μεγάλους πάγκους, έχει προπονήσει αστέρια, ικανός στα νοκ-άουτ στο top-level. Το βράδυ της Τετάρτης (15/07) όμως, το σχέδιο δεν πήγε όπως το είχε φανταστεί.

Εκ του αποτελέσματος, είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να κάνεις κριτική, να πεις ό,τι πιο αρνητικό. Καμία κακή διάθεση προς τον Γερμανό, όμως δύο πράγματα μπορούμε να σχολιάσουμε. Σε ένα απίστευτα κλειστό ματς, η Αγγλία ευτύχησε να ανοίξει το σκορ με ένα εκπληκτικό ομαδικό γκολ, δημιουργία, τελείωμα, όλα. Μερικά λεπτά αργότερα, ο σκόρερ έφυγε και αμυντικοί άρχισαν να έρχονται.

Το έκανε και στο προηγούμενο, με την Νορβηγία. Το έκανε και με το Μεξικό, είναι μια πρώτη σκέψη. Έτσι το «είδε», έτσι του είχε βγει 2/2 φορές. Όμως η Νορβηγία έχει έναν παίκτη - σημείο αναφοράς και η κίνηση μοιάζει πιο λογική, όπως και το Μεξικό, που είχε παίκτη περισσότερο, προσπαθούσε με διαδοχικά γεμίσματα. Στο 72’ μπήκε ο Κόνσα και πήγε σε 5-4-1 και με τον Σκαλόνι να ρίχνει μέσα στο 81’ τον Λαουτάρο, ο Τούχελ απάντησε στο επόμενο λεπτό με Ο’Ράιλι αντί του Ράις και Μπερν αντί του Ρις Τζέιμς πηγαίνοντας ultra αμυντικά.

Η Αργεντινή όμως δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες δύο Εθνικές. Πέρα από τον Μέσι και τις 7 ζωές της από το 2022 μέχρι σήμερα, παρότι δεν είναι τόσο δυνατή στον αέρα, έχει περισσότερες επιλογές και λύσεις περιφερειακά και όχι ένα μόνο μοτίβο για να επιτεθεί. Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι η κάτοχος ήταν απαλλαγμένη από κάθε άγχος για το τι θα γίνει στην άμυνα. Και αποδείχθηκε ότι πολύ καλά ένιωθε έτσι αμέσως μόλις ισοφάρισε.

12% - England had just 12% possession when they were winning 1-0 for 30 minutes last night.



That is the lowest by a team to be winning for at least 10 minutes in a World Cup match in the last 60 years.



Confinement. pic.twitter.com/7BLaYebC25 — OptaJoe (@OptaJoe) July 16, 2026

Στον πάγκο για 90 λεπτά σε αυτό το ματς κάθισαν οι Σάκα, Μαντουέκε, Έζε. Πράγματικά απίστευτο. Προφανώς έξυπνη σκέψη με τον Ρότζερς δεξιά για ένα πιο σφιχτό σχήμα και δικαίωση με την σεντράρα-ασίστ στο 1-0, όμως στη συνέχεια; Δεν θα μπορούσαν οι 3 της Άρσεναλ να πάρουν μπάλα και να κρατήσουν στο αντίπαλο μισό; Ακόμα και αν δεν «καθάριζαν» στην κόντρα, έχουν το skillset να σπάσουν, να παίξουν μερικές πάσες, να δώσουν χρόνο στους συμπαίκτες να ξεκουραστούν, να πλήξουν πνευματικά τους αντιπάλους όσο ο χρόνος τρέχει σε βάρος τους.

Η ομάδα παρέμεινε αδιανότητα πίσω, κάτι που από μόνο του κακό δεν είναι. Υπάρχουν προπονητές-μύθοι στο να κάνουν αυτό το πράγμα, όμως με άλλο τρόπο. Μουρίνιο, Σιμεόνε, Κόντε, μπορεί να έπαιζαν ακόμα πιο πίσω όμως όχι έτσι. Η Αγγλία βρήκε δίχτυα με την μόλις 2η τελική της και στα επόμενα λεπτά έγραψε ένα απίθανο stat. Είχε κατοχή 12% (!!!) στα 30 λεπτά μετά το 1-0, Το μικρότερο ποσοστό ever για ομάδα που εχει πάρει το προβάδισμα τα τελευταία 60 χρονια σε αγώνα Mundial.

Σίγουρα, δεν πιάνει τη σουτάρα ο Έντσο στο 85’ και είναι masterclass του Γερμανού. Όμως έγινε. Και όταν χρειάστηκε να βγει μπροστά η Αγγλία, 2-3 σέντρες που είδαμε ήταν από παίκτες που ξέρουν μόνο να διώχνουν και δεν προκάλεσαν καν κίνδυνο. Πίσω, τα πράγματα δεν πήγαν καλύτερα, με το ρολόι στο 92’ και 3-4 στόπερ-νταμάρια μέσα, ο Λαουτάρο πηδάει μόνος του. Τα σέντερ-μπακ της Πίζα δεν θα τον είχαν αφήσει έτσι.

Ο Τούχελ πήγε με το δοκιμασμένο σύστημα και δυστυχώς για τον ίδιο αυτή τη φορά δεν του κάθισε. Ο φόβος μην χάσει τον πρώτο τελικό των Λιονταριών έπειτα από 60 χρόνια, τον οδήγησε σε μια απόφαση που ίσως να μην έπαιρνε αν το διακύβευμα δεν ήταν τόσο μεγάλο. «Μπορείς να το συζητήσεις με ένα εκατομμύριο προπονητές, όμως εγώ έπρεπε να πάρω την απόφαση. Ανέλυσα το ματς και την πήρα, είναι δικιά μου η ευθύνη. Δεν μετανιώνω για κάτι. Tα δώσαμε όλα, ήμασταν πολύ, πολύ κοντά…».

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.