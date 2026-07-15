Το φιλικό στη Βιέννη είχε μόνο καμπανάκια και ζημιές για τον Παναθηναϊκό. Με προβληματική αμυντική λειτουργία δέχθηκε 4 γκολ από τη Ραπίντ (4-1 το σκορ σε 120’), ενώ τραυματίστηκε και ο Ίνγκασον.

Μετά από τρεις νίκες στα ισάριθμα πρώτα φιλικά του, ο Παναθηναϊκός πήγε στην Βιέννη για την «πρόβα τζενεράλε» ενόψει Ευρώπης και παρουσίασε κόντρα στην Ραπίντ αμυντικά κενά τα οποία θα πρέπει δεδομένα να διορθώσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το «Τριφύλλι» δεν έπαιξε τόσο κακά όσο δείχνει το τελικό αποτέλεσμα και δημιούργησε μπροστά ευκαιρίες, με τον Ταμπόρδα να χάνει δύο μοναδικά τετ-α-τετ στο πρώτο ημίχρονο. Στα μετόπισθεν ωστόσο υπήρξαν προβληματικές τοποθετήσεις, τις οποίες οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν απόλυτα, βρίσκοντας αρκετά γκολ και φτάνοντας εύκολα στη νίκη.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ λοιπόν είδε τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του ενόψει των αγώνων με την Πάκσι και παράλληλα έκανε αρκετές δοκιμές, χρησιμοποιώντας για μεγάλο διάστημα τον Κάτρη στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Τσάπρα πιο μπροστά. Στο έξτρα μισάωρο πήραν χρόνο και όλοι οι μικροί (Λάβδας, Μπινιάρης, Σταύρου), ενώ ο Παντελίδης πέτυχε το μοναδικό γκολ της ομάδας.

Στα τελευταία λεπτά μάλιστα προέκυψε η χειρότερη δυνατή εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, αφού αποχώρησε τραυματίας ο Ίνγκασον, δείχνοντας να πονά αρκετά και δημιουργώντας μεγάλη αγωνία στις τάξεις του «Τριφυλλιού».

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αγώνας διήρκησε 120 λεπτά, ενώ διεξήχθη μέσα σε μια άκρως γιορτινή ατμόσφαιρα, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να φωνάζουν διαρκώς κοινά συνθήματα και να σηκώνουν ένα εντυπωσιακό πανό στο πέταλο.

Οι αρχικές επιλογές του Νίστρουπ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ διατήρησε το 4-2-3-1 που έχει χρησιμοποιήσει σε όλα τα φιλικά προετοιμασίας έως τώρα, βάζοντας τον Πένια κάτω από τα δοκάρια και τους Κυριακόπουλο, Τουμπά, Ντε Φράι και Τσάπρα στην τετράδα της άμυνας. Στα χαφ παρέταξε τους Τσέριν και Καμαρά, με τον Ταμπόρδα σε πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Στα «φτερά» βρέθηκαν οι Αντίνο και Ζαρουρί, με τον Ραστόντερ στην κορυφή της επίθεσης.

Γρήγορο γκολ για την Ραπίντ

Το ματς ήταν ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά, με τον Παναθηναϊκό να έχει την πρώτη καλή στιγμή, όταν στο 9’ ο Τσέριν δοκίμασε το πόδι του από μακριά αλλά σημάδεψε άουτ. Ένα λεπτό μετά έγινε μεγάλο λάθος στην «πράσινη» άμυνα αλλά οι Αυστριακοί δεν κατάφεραν να το εκμεταλλευτούν, ενώ στο 11’ ο Ντε Φράι έβγαλε μια υπέροχη μπαλιά στον Σαντίνο Αντίνο, που έφυγε στην πλάτη της άμυνας, αλλά δεν πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα μπροστά στον Χεντλ.

Αυτή που βρήκε γκολ ωστόσο ήταν η Ραπίντ, όταν στο 14’ ο Τίλιο βρέθηκε μέσα στην περιοχή και με ωραίο τελείωμα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Πένια. Οι γηπεδούχοι «πάτησαν» στο μομέντουμ τους και είχαν και δοκάρι με σουτ του ίδιου παίκτη στο 18’, με το «Τριφύλλι» να βρίσκει την ψυχραιμία του και να παίρνει γρήγορα την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Ο Παναθηναϊκός τις ευκαιρίες, οι γηπεδούχοι τα γκολ

Στο 19’ ο Ραστόντερ έκανε καταπληκτική ενέργεια από δεξιά και έστρωσε την μπάλα στον επερχόμενο Ταμπόρδα, ο οποίος όμως νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Δέκα λεπτά μετά ο Ζαρουρί αιφνιδίασε με ένα μακρινό σουτ αλλά δεν βρήκε τον στόχο, ενώ στο 37’ ο Μαροκινός έκανε κεφαλιά - πάσα στον Ταμπόρδα κι αυτός για δεύτερο φορά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα σε τετ-α-τετ, με τον Χεντλ να τον σταματάει εκ νέου.

Κι αφού ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του, η Ραπίντ κατάφερε να… σφραγίσει τη νίκη της πριν την λήξη του ημιχρόνου. Οι κακές τοποθετήσεις στην άμυνα οδήγησαν στο 2-0 του Άνταμσεν στο 37’, μετά από παράλληλο γύρισμα που κόντραρε στον Κυριακόπουλο, αλλά και στο 3-0 του Χαϊνταρά στο 43’, σε μια φάση όπου βρέθηκε να τον μαρκάρει μέσα στην περιοχή ο Τσάπρας.

«Φλύαρος» παρά τις ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, πολλές αλλαγές ο Νίστρουπ

Το «Τριφύλλι» βγήκε με ένταση στο δεύτερο ημίχρονο και απείλησε για πρώτη φορά με πλασέ του Τσέριν από τα όρια της περιοχής, το οποίο έδιωξε σε κόρνερ ο Χεντλ (49’). Τέσσερα λεπτά μετά ο Σλοβένος έκανε την σέντρα από αριστερά και ο Ραστόντερ πήρε την κεφαλιά, με τον τερματοφύλακα της Ραπίντ να διώχνει εκ νέου και να διατηρεί το 3-0. Ο Βορειομακεδόνας φορ ήταν αρκετά δραστήριος και δοκίμασε ένα σουτ στο 59’, που πέρασε άουτ, ενώ στο 62’ έριξε στο έδαφος τον προσωπικό του αντίπαλο και εκτέλεσε από κοντά, με τον Χεντλ όμως να τον σταματάει και πάλι.

Πριν την εκτέλεση του κόρνερ έγιναν και οι πρώτες αλλαγές του Νίστρουπ, ο οποίος έβγαλε Ντε Φράι, Ταμπόρδα, Αντίνο και Ραστόντερ και έβαλε Ίνγκασον, Κάτρη, Γιάγκουσιτς και Τετέι. Σε ρόλο δεξιού μπακ βρέθηκε ο Κάτρης, με τον Τσάπρα να προωθείται πιο μπροστά και να παίζει ουσιαστικά στην μεσαία γραμμή.

Οι αλλαγές συνεχίστηκαν στο 73’, με τους Τσιριβέγια και Παντελίδη να μπαίνουν αντί των Τσέριν και Ζαρουρί, ενώ στο 80’ πήρε θέση και ο Κοντούρης, αντί του Καμαρά. Την ίδια στιγμή είχε αλλάξει σχεδόν όλη την ενδεκάδα της και η Ραπίντ, με αποτέλεσμα ο ρυθμός να πέσει και οι ευκαιρίες να λιγοστέψουν αρκετά.

Σκόραρε με απευθείας κόρνερ η Ραπίντ

Στο 84’ ο Παντελίδης απείλησε με το αριστερό αλλά έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ στο 88’ ο Πένια πραγματοποίησε τεράστια απόκρουση στο δυνατό σουτ του Όσβαλντ από τα όρια της περιοχής. Η εξέλιξη ωστόσο δεν ήταν η αναμενόμενη, αφού ο Σάουμπ σκόραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, εκμεταλλευόμενος την πολύ κακή αντίδραση του «πράσινου» τερματοφύλακα, δευτερόλεπτα μετά την εντυπωσιακή του απόκρουση.

Μπήκαν και οι μικροί στο έξτρα μισάωρο

Με την έναρξη του έξτρα 30λεπτου πέρασε κάτω από τα δοκάρια ο Κότσαρης, ενώ θέση στο σχήμα του Παναθηναϊκού βρήκαν οι Λάβδας, Μπινιάρης και Σταύρου, αντικαθιστώντας τους Τουμπά, Κυριακόπουλο και Τσάπρα. Στο 97’ το σουτ του Παντελίδη πέρασε αρκετά άουτ, ενώ στο 100’ ο Κότσαρης έκανε σπουδαία επέμβαση σε κεφαλιά μέσα από την περιοχή, διατηρώντας το 4-0.

Έδειξε την κλάση του ο Γιάγκουσιτς, σκόραρε ο Παντελίδης

Το γκολ για τον Παναθηναϊκό ήρθε τελικά στο 107', μετά από μια υπέροχη αντεπίθεση που ξεκίνησε από τον Γιάγκουσιτς, συνεχίστηκε με τον Τετέι και ολοκληρώθηκε με ωραίο πλασέ του Παντελίδη από κοντά. Στο 112' ήρθε και το χειρότερο δυνατό νέο, αφού ο Ίνγκασον βρέθηκε στο έδαφος και πονούσε αρκετά, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή, δημιουργώντας μεγάλο προβληματισμό στον πάγκο της ομάδας. Στην θέση του μπήκε ο Άγγελος Βύντρα, που «έγραψε» έτσι και αυτός συμμετοχή στην αναμέτρηση.

Η σύνθεση του Παναθηναϊκού:

Πένια (90' Κότσαρης), Τσάπρας (90' Ιωάννου), Ντε Φράι (62' Ίνγκασον, 114' Βύντρα), Τουμπά (90' Λάβδας), Κυριακόπουλος (90' Μπινιάρης), Τσέριν (73' Τσιριβέγια), Καμαρά (80' Κοντούρης), Ταμπόρδα (62' Γιάγκουσιτς), Αντίνο (62' Κάτρης), Ζαρουρί (73' Παντελίδης), Ραστόντερ (62' Τετέι).