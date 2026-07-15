Κριτική Παναθηναϊκού: Θετικοί Παντελίδης - Τσέριν - Γιάγκουσιτς, πολλά προβλήματα στην άμυνα

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 4-1 από την Ραπίντ Βιέννης και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Τζέικομπ Νίστρουπ. Καλός ο Τσέριν, έδειξε την κλάση του ο Γιάγκουσιτς, πολύ κινητικός ο Παντελίδης, σημαντικά τα προβλήματα στα μετόπισθεν.

Ινιάκι Πένια: Δεν έφερε μεν ευθύνη στα γκολ της Ραπίντ, όμως σίγουρα σε ένα παιχνίδι όπου δέχτηκε τρία γκολ θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι καλύτερο ο Ισπανός γκολκίπερ. Πραγματοποίησε μια σπουδαία απόκρουση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αμέσως μετά δέχτηκε... απευθείας κόρνερ.

Τριαντάφυλλος Τσάπρας: Αντιμετώπισε προβλήματα ο Έλληνας μπακ, που επιθετικά δεν μπόρεσε να βοηθήσει πολύ την ομάδα του και στα μετόπισθεν ταλαιπωρήθηκε από τους Αυστριακούς. Μετά το 60' προωθήθηκε στην μεσαία γραμμή.

Στέφαν Ντε Φράι: Καλός με την μπάλα στα πόδια ο Ολλανδός, όπως η άμυνα του «Τριφυλλιού» αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και ούτε ο ίδιος είχε πάντα τις καλύτερες τοποθετήσεις και αντιδράσεις.

Αχμέντ Τουμπά: Ο Αλγερινός κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρήθηκε πολύ, είχε κακές αντιδράσεις και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του και να τα βάλει με τους επιθετικούς της Ραπίντ.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Είχε ζητήματα αμυντικά, ενώ τα ανεβάσματά του δεν έφεραν κάτι ουσιαστικό για το «Τριφύλλι».

Άνταμ Τσέριν: Αρκετό τρέξιμο για τον Σλοβένο, ο οποίος μάλιστα ήταν από τους πιο απειλητικούς παίκτες του Παναθηναϊκού, με τα σουτ που δοκίμαζε εκτός περιοχής. Έφτιαξε και την μεγάλη ευκαιρία του Ραστόντερ με ωραία σέντρα, όντας ίσως ο καλύτερος της ομάδας του στο παιχνίδι.

Ετιέν Καμαρά: Προσπάθησε αρκετά ο Γάλλος χαφ, κέρδισε μπάλες, έτρεξε, συνέβαλε στο build-up και ήταν από τους θετικούς του Παναθηναϊκού.

Βισέντε Ταμπόρδα: Πολύ καλές οι κινήσεις του, πατούσε περιοχή όποτε έπρεπε, αλλά ήταν από τους μοιραίους του Παναθηναϊκού, αφού σπατάλησε δύο τετ-α-τετ στο πρώτο ημίχρονο.

Σαντίνο Αντίνο: Ο έτερος Αργεντινός του Παναθηναϊκός δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου και δεν μπόρεσε να φτιάξει φάσεις ούτε για τον εαυτό του, ούτε για τους συμπαίκτες του.

Ανάς Ζαρουρί: Δραστήριος ο Μαροκινός, που δεν μπόρεσε όμως να δώσει κάτι ουσιαστικό στο «Τριφύλλι». Είχε πάντως την κεφαλιά - πάσα για το ένα τετ-α-τετ του Ταμπόρδα.

Ελμίν Ραστόντερ: Ο Βορειομακεδόνας φορ έφτιαξε μια φάση για τον Ταμπόρδα με καταπληκτική ατομική ενέργεια, έχασε δύο καλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο και γενικά όσο τροφοδοτούταν αποτελούσε κίνδυνο για την αντίπαλη άμυνα.

Ίνγκι Ίνγκασον: Στο διάστημα που αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός έλεγξε την κατάσταση, δεν ταλαιπωρήθηκε αμυντικά κι έτσι ο Ισλανδός τα πήγε καλά, έχοντας εύκολο έργο. Τραυματίστηκε λίγα λεπτά πριν το φινάλε.

Γιώργος Κάτρης: Θετική η εικόνα του νεαρού αμυντικού, ο οποίος πήρε ρόλο και στο δεξί άκρο και ανταπεξήλθε δίχως προβλήματα.

Αντριάνο Γιάγκουσιτς: Έδειξε την ποιότητά του και από αυτόν άρχισε η φάση του γκολ. Έκλεψε, έβγαλε την ομάδα του στην αντεπίθεση και μοίρασε την κατάλληλη στιγμή στον Τετέι, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε στα προηγούμενα φιλικά.

Ανδρέας Τετέι: Δεν του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες, αλλά σε μια εξ αυτών μοίρασε υπέροχα την ασίστ στον Παντελίδη για το μοναδικό γκολ του Παναθηναϊκού.

Πέδρο Τσιριβέγια: Θετική η εικόνα του Ισπανού στο διάστημα που έπαιξε, δίχως να κάνει πάντως το κάτι παραπάνω.

Παύλος Παντελίδης: Αρκετά κινητικός ο Έλληνας εξτρέμ, που ταλαιπώρησε πολύ την αντίπαλη άμυνα στο διάστημα που αγωνίστηκε και πέτυχε κι ένα όμορφο γκολ.

Σωτήρης Κοντούρης: Καλός στα λεπτά που έπαιξε, χωρίς να φανεί πάντως πάρα πολύ.

Κωνσταντίνος Κότσαρης: Πραγματοποίησε μια σπουδαία επέμβαση στο έξτρα μισάωρο του αγώνα, στο οποίο αγωνίστηκε.

Βασίλης Λάβδας: Καλή η παρουσία του στην «πράσινη» περιοχή, στο μισάωρο όπου αγωνίστηκε.

Παναγιώτης Μπινιάρης: Μια ακόμα εμφάνιση στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον νεαρό άσο να δείχνει θετική εικόνα.

Σταύρος Ιωάννου: Ο νεαρός άσος πήρε πολύτιμες εμπειρίες από την συμμετοχή του σε ένα τέτοιο παιχνίδι και έδειξε το ταλέντο του.

Άγγελος Βύντρα: Έπαιξε για λίγα λεπτά και δεν μπορεί να κριθεί.