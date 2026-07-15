Διακοπή στον αγώνα του Τσιτσιπά!

Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ζερόμ Κιμ δεν ολοκληρώθηκε λόγω έλλειψης ορατότητας.

Το ματς, μάλιστα, βρισκόταν στην... κόψη του ξυραφιού, καθώς το σκορ ήταν 5-5 στο τρίτο σετ!

Μόλις ο Ελβετός κράτησε το σερβίς του, ο Τσιτσιπάς διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή λέγοντας ότι δεν βλέπει τίποτα και τελικά ο αγώνας διακόπηκε μετά την είσοδο του supervisor στον αγώνα.

Ο Κιμ μάλλον δεν ήθελε την εξέλιξη αυτή και το ίδιο ισχύει και για τους θεατές του αγώνα, που αποδοκίμασαν την ανακοίνωση του διαιτητή!

Η αναμέτρηση θα συνεχιστεί αύριο (16/7) και θα αρχίσει όχι πριν τις 15.00 ώρα Ελλάδας, μετά τα ματς Σερούντολο-Κετσμάνοβιτς και Φαρία-Ρουντ.

Περισσότερα σε λίγο...