Σάκκαρη: «Έχω άγχος γιατί θέλω να κερδίσω»

Η Μαρία Σάκκαρη μάλλον βιάστηκε να κλείσει τον αγώνα κόντρα στη Χάριετ Νταρτ, διότι ήθελε να πάει να δει τον αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή!

«Θέλω πάρα πολύ να κερδίσει η Αγγλία», είπε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια. «Θα έχω 6-7 μαντραχαλάδες στο σπίτι - ούτε ξέρω πόσοι θα έρθουν. Θα είναι οι φίλοι του Κωνσταντίνου, ο Toμ που είναι εννοείται Αγγλία - και εγώ είμαι φουλ Αγγλία. Το πρώτο πράγμα που ρώτησα όταν έβγαινα από το γήπεδο ήταν η ώρα, για να δω αν έχουμε χρόνο για να δούμε το ματς».

Παρά την εύκολη νίκη της, η Σάκκαρη παραδέχτηκε ότι είχε άγχος. «Έλεγα στην ομάδα μου πριν το ματς ότι ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη. Είναι αυτό που είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη. Οι ρουτίνες μου δεν είναι ίδιες και σε έναν αθλητή οι ρουτίνες είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είναι λίγο περίεργα που είμαι στο σπίτι μου το πρωί, δεν αισθάνομαι να είμαι σε τουρνουά. Οπότε όταν μετά έρχομαι εδώ και μπαίνω σε tournament mode ανεβαίνει το άγχος. Και νομίζω το μεγαλύτερο άγχος είναι ότι θέλω να κερδίσω μπροστά στον κόσμο μου. Είναι τόσοι φίλοι μου εδώ, τα αδέρφια μου, η γιαγιά μου, η νταντά μου που είναι στο σπίτι μας 31 χρόνια! Είναι άτομα που δεν μπορούν να με δουν ποτέ εκτός Ελλάδας και θέλω πραγματικά να το κάνω πιο πολύ γι' αυτούς παρά για μένα».

Για το μπρέικ που δέχτηκε στο δεύτερο σετ τόνισε: «Αγχώθηκα λίγο εκεί, αλλά είναι φυσιολογικό σε ένα ματς να κάνεις μια μικρή κοιλιά. Είναι κάτι που θέλω να συνεχίσω να δουλεύω, μπορεί να συμβαίνει σε όλους, αλλά όσο λιγότερο γίνεται τόσο το καλύτερο. Γιατί και ο άλλος ρακέτα κρατάει, μπορεί από το πουθενά να βρεθεί μέσα στο ματς και να του δίνεις το πάτημα γι' αυτό. Νομίζω η διαχείριση μου σήμερα ήταν εξαιρετική και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με το επίπεδό μου. Ήμουν σχεδόν αλάνθαστη, εκτός από κάποια σημεία».

Μίλησε και για τη δουλειά που κάνει στο σερβίς της: «Το σερβίς είναι αυτό που δουλεύω περισσότερο πλέον. Έχω ένα καλό σερβίς, αλλά είναι ένα-δυο πράγματα που προσπαθώ να βελτιώσω και να συνηθίσω. Έχουμε κάνει αρκετές αλλαγές τους τελευταίους 9 μήνες στο σερβίς. Νομίζω έχουμε βρει αυτό που βοηθάει περισσότερο, αλλά πρέπει και να το συνηθίσω, να το βάλω στο παιχνίδι μου λίγο περισσότερο».

Στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι «ζηλεύει» τους συναθλητές της που έχουν μεγάλα τουρνουά στην πατρίδα τους. «Βλέπω τους Αμερικάνους που μπορούν να παίζουν στο US Open με όλη αυτή την ενέργεια που έχουν από πίσω τους. Είναι κάτι τόσο σημαντικό και αν δεν είσαι μέσα στο γήπεδο να το ζήσεις, δεν το καταλαβαίνεις. Πόσο μάλλον εγώ που δεν έχω παίξει ποτέ ξανά στη χώρα μου και λαμβάνω την αγάπη του κόσμου. Ήταν μια κυρία από την Κατερίνη που μου είπε ότι έχει ξενυχτήσει σε όλα τα ματς. Μια κυρία που πραγματικά μου έφτιαξε τη μέρα. Ήταν η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας».

Για την πιθανότητα να παίξει την Κυριακή στον τελικό ανέφερε: «Ωραία θα ήταν να παίξω και το Σάββατο που δεν θα είναι εργάσιμη και θα έχει περισσότερο κόσμο, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς. Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο ματς, όλες παίζουν καλά και ο τελικός είναι πολύ μακριά ακόμα».

Για τη δύναμη που της δίνει η εξέδρα, τέλος, είπε: «Όπου και να κάτσω βλέπω γνώριμα πρόσωπα και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ στο άγχος που έλεγα πριν. Είναι αμαρτία να μην απολαύσω αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να ξαναγίνει το τουρνουά, αλλά δεν ξέρω και τι συμφωνία έχουν οι διοργανωτές. Θέλω να το απολαύσω όσο περισσότερο γίνεται και να πάω όσο πιο μακριά μπορώ».