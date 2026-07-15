Πάουελ για την αποχώρηση από τους Χιτ: «Είναι επιχείρηση, πήραν την απόφασή τους»

Ο Νόρμαν Πάουελ μίλησε για την αποχώρησή του από τους Μαϊάμι Χιτ, τονίζοντας πως το μπάσκετ είναι μία επιχείρηση.

Η παρουσία του Νόρμαν Πάουελ στους Μαϊάμι Χιτ ολοκληρώθηκε έπειτα από μόλις μία σεζόν, παρότι ο έμπειρος γκαρντ κατάφερε για πρώτη φορά στην καριέρα του να συμμετέχει σε All-Star Game.

Ο Πάουελ μπήκε στη free agency με την πρόθεση να παραμείνει στο Μαϊάμι, όμως οι Χιτ αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετική πορεία, με αποτέλεσμα ο 33χρονος να υπογράψει στους Σικάγο Μπουλς.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λας Βέγκας, ο Πάουελ παραδέχθηκε πως η επιστροφή του στο Μαϊάμι ήταν η πρώτη του επιλογή, ωστόσο αναγνώρισε ότι η ομάδα πήρε μια καθαρά επιχειρηματική απόφαση.

«Ήθελα να επιστρέψω στο Μαϊάμι; Ναι, το ήθελα. Αλλά προφανώς αυτό είναι μια επιχείρηση. Πήραν τις αποφάσεις τους, έκαναν τις κινήσεις τους και έτσι είναι τα πράγματα» ανάφερε.