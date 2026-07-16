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«Ξέραναν» τους Άγγλους Φερνάντεζ και Λαουτάρο με ολική ανατροπή (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Αργεντινή έστειλε την Αγγλία σπίτι της αλλα χωρίς το τρόπαιο, με Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο να υπογράφουν την ολική ανατροπή.

 

«Ξέραναν» τους Άγγλους Φερνάντεζ και Λαουτάρο με ολική ανατροπή (vid)