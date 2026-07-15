«Ανοιχτός» στο να επιστρέψει στους Ράπτορς ο ΝτεΡόζαν

Τόσο οι Τορόντο Ράπτορς όσο και ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν φέρεται πως είναι «ανοιχτοί» σε μία πιθανή επανένωση αυτό το καλοκαίρι.

Ο Καουάι Λέοναρντ αναμένεται να επιστρέψει στους Τορόντο Ράπτορς αυτό το καλοκαίρι, αλλά ενδέχεται να μην είναι η μόνη μεγάλη επιστροφή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Νταγκ Σμιθ του «Toronto Star», ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να φορέσει ξανά τη φανέλα των Ράπτορς, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της ομάδας φέρεται να εξετάζει εδώ και καιρό σοβαρά το σενάριο μιας επανένωσης.

Παρότι ζητήματα όπως οι απολαβές και ο ρόλος του στην ομάδα θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδια, πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν ότι ο ΝτεΡόζαν είναι διατεθειμένος να… ρίξει νερό στο κρασί του προκειμένου να επιστρέψει στο Τορόντο.

«Σύμφωνα με άτομο από το στενό περιβάλλον του αγαπημένου πρώην All-Star των Ράπτορς, ο ΝτεΡόζαν θα καλωσόριζε μια επιστροφή στην ομάδα "αν όλα εξελιχθούν όπως πρέπει". Παράλληλα, άλλες πηγές, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, υποστηρίζουν ότι οι Ράπτορς εξετάζουν εδώ και αρκετό καιρό το ενδεχόμενο να τον φέρουν ξανά πίσω» αναφέρει ο δημοσιογράφος.