Θωμάκος: «Τιμή και ευθύνη να είσαι ο αρχηγός της Εθνικής» (pics)

Η Εθνική Εφήβων έχει μπροστά της μια νέα περιπέτεια αυτό το καλοκαίρι, με το αποκορύφωμά της, φυσικά, να είναι στο διάστημα 25 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026 στο Τρεντίνο της Ιταλίας και στο Ευρωμπάσκετ U18, με την ελπίδα να φτάσει σε μια σημαντική πορεία στο μεγάλο της ραντεβού.

Το σύνολο του Βασίλη Σκροπολίθα έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει στον όμιλο της Γαλλία, Αυστρία και Ισραήλ, θέλοντας εκεί να πραγματοποιήσει ένα πρώτο «βήμα» προς το να πετύχει μια αξιοπρόσεκτη διαδρομή, σε συνέχεια μιας πολύ γεμάτης αγωνιστικής χρονιάς για τους περισσότερους αθλητές, που θα το απαρτίζουν, επιθυμώντας ένα ιδανικό τελείωμα στο καλοκαίρι τους, με το εθνόσημο στην καρδιά.

«Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες στην Εθνική Εφήβων»

Ο αρχηγός της Εθνικής Εφήβων, Αλέξανδρος Θωμάκος, δεν κρύφτηκε για το τι θα περιμένουμε από τη «γαλανόλευκη» αυτό το καλοκαίρι. «Η φετινή ομάδα αντιπροσωπεύει ακριβώς τον ορισμό αυτής της λέξης και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, ώστε να πετύχουμε. Υπάρχει ταλέντο σε αυτή την ομάδα, όπως και σημαντικές προσδοκίες. Μπορούμε να φτάσουμε ακόμη και στο μετάλλιο», ανέφερε γεμάτος αυτοπεποίθηση, που απορρέει από όλο το σύνολο.

Η αυτοπεποίθηση αυτή προέκυψε από μια γεμάτη σεζόν, όπου όλοι έδωσαν ένα μεγάλο όγκο ανταγωνιστικών παιχνιδιών, είτε στην ηλικιακή τους κατηγορία είτε και με παραστάσεις στις ανδρικές τους ομάδες, κάτι με το οποίο ο διεθνής φόργουορντ συμφωνεί. «Είναι πολύ σημαντικό αυτό, που συνέβη την περσινή σεζόν, όπου είχαμε τόσο μεγάλο όγκο ανταγωνιστικών παιχνιδιών, με την παρουσία ειδικά του Rising Stars στο καλεντάρι, ενώ αρκετές ομάδες σε επίπεδο Ανδρών εμπιστεύτηκαν τους παίκτες της ηλικίας μας», προσθέτει.

Ο ίδιος αισθάνεται τιμή, υπερηφάνεια και ευθύνη που έχει το ρόλο του αρχηγού. «Η θέση αυτή με τιμά και είμαι υπερήφανος ως ο αρχηγός της Εθνικής. Είναι μεγάλη ευθύνη, που σου βάζει πίεση, πρέπει να είσαι προσεκτικός δύο φορές για τους συμπαίκτες σου και να τους δίνεις το παράδειγμα. Πέραν αυτού, είναι κάτι μοναδικό να το ζεις», καταλήγει ο Αλέξανδρος Θωμάκος.