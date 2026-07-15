Βαριά πόδια και... ισοπαλία για την ΑΕΚ 

Η ΑΕΚ τρεις ημέρες μετά το ματς με την Ντε Γκράαφτσαπ αντιμετώπισε την Φίτεσε στο δεύτερο φιλικό της παιχνίδι επί ολλανδικού εδάφους μένοντας στο 0-0 υστερώντας στη δημιουργία και έχοντας, όπως είναι λογικό, βαριά πόδια και έλλειψη σε εντάσεις. Θετική εικόνα ο Γκεοργκίεφ ως δεξιός στόπερ, ανεπίσημο ντεμπούτο ο Αλεξίου που ανταποκρίθηκε καλά.

Με καθαρό 4-4-2 στην ευθεία ξεκίνησε η ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλι ήταν στα δοκάρια, οι Γκεοργκίεφ, Φιλίπε Ρέλβας στα στόπερ, οι Ρότα, Πήλιος στα άκρα, οι Κάιρινεν, Μάνταλος στον άξονα, οι Κοϊτά, Ζούμπκοφ στα φτερά, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, και ο Καλοσκάμης κινούνταν δίπλα στον Βάργκα στη γραμμή κρούσης.

Ήταν ένα πρώτο 45λεπτο στο οποίο η Ένωση εμφάνισε πρόβλημα στη δημιουργία καθώς δεν είχε καθόλου κάθετο παιχνίδι και ταχύτητα στην κυκλοφορία και στην ανάπτυξη. Επαιζε πολύ παράλληλα χωρίς να μπορεί να δημιουργήσει άνετα επικίνδυνες καταστάσεις απέναντι στους Ολλανδούς που αμύνονταν οργανωμένα στο δικό τους μισό. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς ουσιαστικά δημιούργησαν μόλις δύο καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο. Το διαγώνιο σουτ του Πήλιου και την φωτοβολίδα του Ρότα από τα 30 μέτρα λίγο πριν την ανάπαυλα. Επιθετικά η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος πήρε χαμηλό βαθμό, ωστόσο τα πήγε καλύτερα στον ανασταλτικό τομέα καθώς δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα πέραν από το πλασέ του Πίντο στο 35'. Μάλιστα στο κέντρο της άμυνας διακρίθηκε ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ που έπαιξε ως δεξιός στόπερ και ήταν αποτελεσματικός τόσο στα μαρκαρίσματα του όσο και με την μπάλα στα πόδια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε όλη την ενδεκάδα του στο δεύτερο μέρος, όπως είχε κάνει και στο πρώτο φιλικό με την Ντε Γκράαφτσαπ. Ο Μπαλαμώτης ξεκίνησε στα δοκάρια, οι Μουκουντί-Αλεξίου στα στόπερ, οι Χριστακόπουλος-Πενραις στα άκρα, οι Μαρίν-Σαχαμπό δίδυμο στον άξονα, οι Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα στα φτερά δεξιά και αριστερά αντίστοιχα και οι Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Η ΑΕΚ αντιμετώπισε και στην επανάληψη παρόμοια προβλήματα με αυτά του πρώτου καθώς είχε ζήτημα στην ανάπτυξη και στη δημιουργία.

Μάλιστα στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους λίγο έλλειψε να βρεθεί και πίσω στο σκορ από ένα λάθος στο build up του Μπαλαμώτη. Γενικότερα οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς ειχαν σαφή οδηγία να χτίζουν με ηρεμία τις επιθέσεις από πίσω, υπήρχαν στιγμές που αυτό γινόταν σωστά, υπήρχαν και στιγμές που έγιναν λάθη. Φυσικά, πρεπει πάντα σε τέτοιου είδους φιλικά παιχνίδια, να συν υπολογίζουμε και τα βαριά πόδια που έχουν οι παίκτες και αυτό ήταν ξεκάθαρο για τους παίκτες της ΑΕΚ που ειχαν έλλειψη σε εντάσεις. Οπως ειχαν έλλειψη και σε ιδέες μεσοεπιθετικά. Στο τελευταίο 20λεπτο ο Νίκολιτς έβαλε στο ματς τον Ελίασον στο δεξί φτερό αντί του Γκατσίνοβιτς, με τον Λιούμπιτσιτς να έρχεται δίπλα στον Γιόβιτς.

Θετικός στο ανεπίσημο ντεμπούτο του ο Αλεξίου

Το δεύτερο μέρος δεν ήταν τέτοιο για να διεκδικήσει... δάφνες ποιότητας. Βαριά πόδια, χαμηλό τέμπο και ελάχιστες καλές στιγμές και αυτές για την Φίτεσε με τον νεαρό γκολκίπερ Μπαλαμώτη να βάζει δύο φορές stop στους αντιπάλους του με αποτελεσμτικές επεμβάσεις. Το μόνο που μπορεί να κρατήσει κάποιος, είναι η εικόνα του Χρήστου Αλεξίου ο οποίος έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο με την ΑΕΚ παίζοντας στο πλάι του Μουκουντί ως αριστερό στόπερ. Ο νεαρός αμυντικός είχε καλές τοποθετήσεις , έπαιζε σωστά στον χώρο ευθύνης του και ήταν αποτελεσματικός στα μαρκαρίσματα του.

Το φινάλε του δεύτερου φιλικού βρήκε την ΑΕΚ να μένει στο 0-0 με την Φίτεσε. Ήταν ένα φιλικό που η ΑΕΚ είχε κάποιες θετικές στιγμές, είχε και αδυναμίες τις οποίες προφανώς θα δουλέψει ο Μάρκο Νίκολιτς που σε τέτοιου είδους παιχνίδια μπορεί να δοκιμάσει πράγματα και να βγάλει τα συμπεράσματα του. Επόμενο φιλικό τεστ για την Ένωση ειναι το Σάββατο (18/07, 14:00) απέναντι στη Χρόνινγκεν, σε αναμέτρηση που θα διαρκέσει δύο 60λεπτα.

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Φιλίπε Ρέλβας, Κάιρινεν, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Καλοσκάμης, Βάργκα.

Η ενδεκάδα του δεύτερου ημιχρόνου: Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Μουκουντί, Αλεξίου, Πενράις, Μαρίν, Σαχαμπό, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς (70' Ελίασον), Γιόβιτς.

ΦΙΤΕΣΕ: Φαν ντερ Μπερχ, Σικορά, Ρανόν, Πίντο, Ζουμπέρι, Θενού, Μαρκέλο, Μπίτνερ, Μάρτσαλκ, Σελούφ, Στέφεν.



