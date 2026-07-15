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Στα προημιτελικά του Eurobasket U20 η Εθνική Νέων με το 79-66 επί του Ισραήλ

Μπάσκετ
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Η Εθνική Νέων Ανδρών βρίσκεται στους «8» του Eurobasket U20 μετά τη νίκη της με 79-66 επί του Ισραήλ και θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (16/7) τον νικητή του αγώνα Ιταλία - Σερβία.

Η Ελλάδα έλεγχε το παιχνίδι από το ξεκίνημα και στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να διατηρήσει απόσταση ασφαλείας, φτάνοντας στη νίκη πρόκριση. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Παπαδόπουλος πήρε πολλά από διαφορετικούς παίκτες.

Πρώτος σκόρερ για την Εθνική ήταν ο Ανδρέας Πατρίκης με 22 πόντους (5/8διπ., 3/3τρ., 3/5β.) και ακολούθησαν ο Παναγιώτης Παγώνης με 11 πόντους, 8 ασίστ και ο Κώστας Χαντζής, ο οποίος άγγιξε το τριπλ-νταμπλ με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ανδρέας Πατρίκης ήταν αυτός που «μίλησε» για την ελληνική ομάδα, μετατρέποντας το 2-0 σε 4-8 (4’20’’) με οχτώ δικούς του πόντους. Το Ισραήλ είχε δύο επιθετικά ριμπάουντ στο πρώτο ενάμιση λεπτό του αγώνα και μόλις ένα ως την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου. Η Ελλάδα δεν έδωσε δεύτερες ευκαιρίες στον αντίπαλό του, πίεσε στην άμυνα και παρά το ότι δεν πήγε ούτε μια φορά στη γραμμή της φιλανθρωπίας στο διάστημα αυτό (6/9 για το Ισραήλ) έφτασε ως το 10-18 (8’37’’) με αρνητικό σημείο τα δύο φάουλ με τα οποία χρεώθηκε νωρίς ο Πατρίκης.

Η απόσταση μειώθηκε, με το 15-21 (12’40’’) από τα χέρια του Πρέκα, το 20-26 (14’40’’) από αυτά του Νικολαϊδη και το 22-28 (15’30’’) του Ασημακόπουλου να μετατρέπονται σε 32-31 (18’50’’) λίγο μετά το τρίτο φάουλ του Πατρίκη. Η λύση ήρθε από τα χέρια του Ροζακέα που από τα 6μ75 έβαλε και πάλι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στη θέση του οδηγού (32-34, 19’) με το πρώτο μισό να κλείνει με τον Ασημακόπουλο να φτάνει ως το καλάθι για το 32-37.

Η μάχη συνεχίστηκε με την επιστροφή στο παιχνίδι με την Ελλάδα να διατηρεί μια υπεροχή και τον Παγώνη να ευστοχεί για να δώσει για πρώτη φορά διψήφια τιμή στην διαφορά (41-51, 25’40”). Ο Ασημακόπουλος έγραψε το 42-53 (27’25”) με το Ισραήλ να πλησιάζει χάρη στις 3/3 ελεύθερες βολές του Σαχάρ που διαμόρφωσαν το 48-55 της τρίτης περιόδου. Γεώργας και Παγώνης με ένα γρήγορο 4-0 οδήγησαν στο +11 (48-59, 31′) με τον δεύτερο να συνεχίζει για το 50-62 (32’30”). Η εληνική ομάδα βρέθηκε να μετρά ήδη τέσσερα φάουλ από το 33′ με το Ισραήλ να πλησιάζει για μία ακόμη φορά 55-62 (33′). Ο Νικολαϊδης απάντησε (55-65, 34′), οι Χαντζής – Πατρίκης συνέχισαν από τα 6μ75 για το 60-71 (36’45”) και ο Ασημακόπουλος συνέχισε να προσφέρει σταθερά (62-73, 37’15”). Ο Χαντζής πήγε στη γραμμή για το 62-76 (38′) από όπου συνεχίστηκε το παιχνίδι με τον Ασημακόπουλο, αλλά και τον Πατρίκη μετά από αντιαθλητικό φάουλ του Ντάνιελ (62-78, 38’30”). Η Εθνική Νέων Ανδρών έφτασε στη νίκη με 79-66 και στους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Διαιτητές; Ζουράποβιτς (Βοσνία Ερζεγοβίνη), Ρόζενμπεργκς (Λετονία), Ζούπαντσιτς (Σλοβενία)

Δεκάλεπτα: 12-18, 32-37, 48-55, 66-79

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας, Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 10 (1), Ξανθόπουλος 2, Χαντζής 11 (2τρ. 10ρ.), Ροζακέας 8 (1), Γεώργας 2, Πρέκας 4, Κομνιανίδης, Ασημακόπουλος 9, Πατρίκης 22 (3), Παγώνης 11 (2)

Μπορείτε να δείτε τη στατιτική της αναμέτρησης ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Στα προημιτελικά του Eurobasket U20 η Εθνική Νέων με το 79-66 επί του Ισραήλ