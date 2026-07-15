Στα προημιτελικά του Eurobasket U20 η Εθνική Νέων με το 79-66 επί του Ισραήλ

Η Εθνική Νέων Ανδρών βρίσκεται στους «8» του Eurobasket U20 μετά τη νίκη της με 79-66 επί του Ισραήλ και θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (16/7) τον νικητή του αγώνα Ιταλία - Σερβία.

Η Ελλάδα έλεγχε το παιχνίδι από το ξεκίνημα και στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να διατηρήσει απόσταση ασφαλείας, φτάνοντας στη νίκη πρόκριση. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Παπαδόπουλος πήρε πολλά από διαφορετικούς παίκτες.

Πρώτος σκόρερ για την Εθνική ήταν ο Ανδρέας Πατρίκης με 22 πόντους (5/8διπ., 3/3τρ., 3/5β.) και ακολούθησαν ο Παναγιώτης Παγώνης με 11 πόντους, 8 ασίστ και ο Κώστας Χαντζής, ο οποίος άγγιξε το τριπλ-νταμπλ με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ανδρέας Πατρίκης ήταν αυτός που «μίλησε» για την ελληνική ομάδα, μετατρέποντας το 2-0 σε 4-8 (4’20’’) με οχτώ δικούς του πόντους. Το Ισραήλ είχε δύο επιθετικά ριμπάουντ στο πρώτο ενάμιση λεπτό του αγώνα και μόλις ένα ως την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου. Η Ελλάδα δεν έδωσε δεύτερες ευκαιρίες στον αντίπαλό του, πίεσε στην άμυνα και παρά το ότι δεν πήγε ούτε μια φορά στη γραμμή της φιλανθρωπίας στο διάστημα αυτό (6/9 για το Ισραήλ) έφτασε ως το 10-18 (8’37’’) με αρνητικό σημείο τα δύο φάουλ με τα οποία χρεώθηκε νωρίς ο Πατρίκης.

Η απόσταση μειώθηκε, με το 15-21 (12’40’’) από τα χέρια του Πρέκα, το 20-26 (14’40’’) από αυτά του Νικολαϊδη και το 22-28 (15’30’’) του Ασημακόπουλου να μετατρέπονται σε 32-31 (18’50’’) λίγο μετά το τρίτο φάουλ του Πατρίκη. Η λύση ήρθε από τα χέρια του Ροζακέα που από τα 6μ75 έβαλε και πάλι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στη θέση του οδηγού (32-34, 19’) με το πρώτο μισό να κλείνει με τον Ασημακόπουλο να φτάνει ως το καλάθι για το 32-37.

Η μάχη συνεχίστηκε με την επιστροφή στο παιχνίδι με την Ελλάδα να διατηρεί μια υπεροχή και τον Παγώνη να ευστοχεί για να δώσει για πρώτη φορά διψήφια τιμή στην διαφορά (41-51, 25’40”). Ο Ασημακόπουλος έγραψε το 42-53 (27’25”) με το Ισραήλ να πλησιάζει χάρη στις 3/3 ελεύθερες βολές του Σαχάρ που διαμόρφωσαν το 48-55 της τρίτης περιόδου. Γεώργας και Παγώνης με ένα γρήγορο 4-0 οδήγησαν στο +11 (48-59, 31′) με τον δεύτερο να συνεχίζει για το 50-62 (32’30”). Η εληνική ομάδα βρέθηκε να μετρά ήδη τέσσερα φάουλ από το 33′ με το Ισραήλ να πλησιάζει για μία ακόμη φορά 55-62 (33′). Ο Νικολαϊδης απάντησε (55-65, 34′), οι Χαντζής – Πατρίκης συνέχισαν από τα 6μ75 για το 60-71 (36’45”) και ο Ασημακόπουλος συνέχισε να προσφέρει σταθερά (62-73, 37’15”). Ο Χαντζής πήγε στη γραμμή για το 62-76 (38′) από όπου συνεχίστηκε το παιχνίδι με τον Ασημακόπουλο, αλλά και τον Πατρίκη μετά από αντιαθλητικό φάουλ του Ντάνιελ (62-78, 38’30”). Η Εθνική Νέων Ανδρών έφτασε στη νίκη με 79-66 και στους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Διαιτητές; Ζουράποβιτς (Βοσνία Ερζεγοβίνη), Ρόζενμπεργκς (Λετονία), Ζούπαντσιτς (Σλοβενία)

Δεκάλεπτα: 12-18, 32-37, 48-55, 66-79

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας, Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 10 (1), Ξανθόπουλος 2, Χαντζής 11 (2τρ. 10ρ.), Ροζακέας 8 (1), Γεώργας 2, Πρέκας 4, Κομνιανίδης, Ασημακόπουλος 9, Πατρίκης 22 (3), Παγώνης 11 (2)

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