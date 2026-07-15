Τέλος στα σενάρια αναδιάρθρωσης: Ψηφίστηκε ομόφωνα η προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος

Με ομόφωνη απόφαση η γενική συνέλευση της Super League αποφάσισε να μην προβεί σε αλλαγές για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Με 14 ομάδες θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Super League και την επόμενη σεζόν, μετά από την ομόφωνη απόφαση των ομάδων στην έκτακτη γενική συνέλευση, που ψήφισε την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος.

Ο Ηρακλής είχε καταθέσει πρόταση αύξησης των ομάδων σε 16 από την σεζόν 2027-28, ωστόσο το αίτημα του απορρίφθηκε αφού δεν συγκέντρωσε τα 3/4 των ψήφων των ομάδων.

Ίδιο παραμένει το format και σε ότι αφορά τα πλέι-οφ για την ανάδειξη του πρωταθλητή (θα παίξουν οι ομάδες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 1 έως 4), τα πλέι-οφ για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο (5-8) και τα πλέι-άουτ για την αποφυγή του υποβιβασμού (9-14), με τον Άρη να μειοψηφεί στο αίτημα αλλαγής που κατέθεσε.

Υπενθυμίζουμε ότι η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί το βράδυ (21:00) της Πέμπτης (16/7), ενώ η σέντρα για την νέα Super League θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 22-23 Αυγούστου.