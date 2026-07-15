Από τη Ρεάλ στον Ερυθρό Αστέρα ο Κράμερ

Λίγα λεπτά μετά την αποδέσμευσή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Νταβίντ Κράμερ ανακοινώθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα.

O 29χρονος Γερμανός γκαρντ αφήνει στην Ισπανία μετά από τρία χρόνια, έχοντας παίξει διαδοχικά σε Γρανάδα, Τενερίφη και Ρεάλ Μαδρίτης και συνεχίζει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Κράμερ, ο οποίος υπέγραψε για δύο χρόνια στους ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου, είχε πολύ περιορισμένο ρόλο και χρόνο στη Euroleague την περασμένη σεζόν, έχοντας 2,5 πόντους και 1,2 ριμπάουντ σε 11,4 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 14 αγώνων.

Στο ισπανικό πρωτάθλημα είχε καλύτερα νούμερα με 6,2 πόντους και 1,7 ριμπάουντ σε 12,1 λεπτά συμμετοχής και σε συνολικά 29 παιχνίδια.