Από τη Ρεάλ στον Ερυθρό Αστέρα ο Κράμερ

O 29χρονος Γερμανός γκαρντ αφήνει στην Ισπανία μετά από τρία χρόνια, έχοντας παίξει διαδοχικά σε Γρανάδα, Τενερίφη και Ρεάλ Μαδρίτης και συνεχίζει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Κράμερ, ο οποίος υπέγραψε για δύο χρόνια στους ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου, είχε πολύ περιορισμένο ρόλο και χρόνο στη Euroleague την περασμένη σεζόν, έχοντας 2,5 πόντους και 1,2 ριμπάουντ σε 11,4 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 14 αγώνων.
Στο ισπανικό πρωτάθλημα είχε καλύτερα νούμερα με 6,2 πόντους και 1,7 ριμπάουντ σε 12,1 λεπτά συμμετοχής και σε συνολικά 29 παιχνίδια.
👏 Gracias, Krämer 👏 pic.twitter.com/56C5NgaFwD— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 15, 2026
Бивши првотимац Реал Мадрида и освајач златне медаље на светском шампионату са репрезентацијом Немачке, Давид Кремер, нови је играч КК Црвена звезда Меридианбет! 🔴⚪️— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) July 15, 2026
Са црвено-белима је потписао двогодишњи уговор и стиже као појачање на позицији бек шутера. Рођен је у Словачкој… pic.twitter.com/faBJLAATbs