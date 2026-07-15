Ολυμπιακός: Τι αφήνει πίσω του ο Σάλιακας στη Ζανκτ Πάουλι

Τέσσερα χρόνια, 120 αγώνες και προπονητές που τον εμπιστεύτηκαν απόλυτα. Ο 29χρονος δεξιός μπακ βρίσκεται πολύ κοντά στον επαναπατρισμό, έχοντας αφήσει ισχυρό ποδοσφαιρικό....αποτύπωμα στο γερμανικό κλαμπ.

Γκάζι για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα πατάει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν επιλέξει τον 29χρονο αμυντικό για την ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας και να κινούνται για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Εφόσον το deal οριστικοποιηθεί, αυτομάτως θα πέσουν οι τίτλοι τέλους σε μια άκρως επιτυχημένη τετραετία (2022-26) στη Ζανκτ Πάουλι, όπου κατέγραψε 120 συμμετοχές, 9 γκολ και 12 ασίστ, αποτελώντας ένα από τα πιο σταθερά σημεία αναφοράς της γερμανικής ομάδας.

Το SDNA συγκέντρωσε όσα έγραψαν οι Γερμανοί για τον Έλληνα μπακ, τις μεταγραφικές «σειρήνες» που ακούστηκαν κατά καιρούς, αλλά και τις δηλώσεις προπονητών για έναν ποδοσφαιριστή που εξελίχθηκε σε αγαπημένο της εξέδρας στο «Μίλερντορ Στάντιον».

Οι «σειρήνες» που δεν

έγιναν ποτέ... μεταγραφή

Σε αντίθεση με άλλους πρωταγωνιστές παίκτες της Ζανκτ Πάουλι, ο Σάλιακας δεν βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης μεταγραφολογίας κατά τη διάρκεια της θητείας του στο γερμανικό κλαμπ..

Παρόλα αυτά, το όνομά του συνδέθηκε κατά διαστήματα με συλλόγους της Bundesliga, όπως η Βόλφσμπουργκ και η Χόφενχαϊμ, χωρίς όμως να προκύψει ποτέ επίσημη πρόταση ή ουσιαστική εξέλιξη.

Παράλληλα, τουρκικά δημοσιεύματα τον συνέδεσαν με την Τραμπζονσπόρ και την Μπεσίκτας, ωστόσο ούτε αυτές οι περιπτώσεις επιβεβαιώθηκαν από τη γερμανική πλευρά.

Η μεγαλύτερη επιβεβαίωση της αξίας του ήρθε τελικά από την ίδια τη Ζανκτ Πάουλι.

Το καλοκαίρι του 2024, λίγο μετά την άνοδο στην Bundesliga, η διοίκηση φρόντισε να του προσφέρει νέο, πολυετές συμβόλαιο, παρότι το προηγούμενο είχε ακόμη έναν χρόνο ισχύος, δείχνοντας έμπρακτα πόσο σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού πλάνου αποτελούσε.

Η «ελληνική μηχανή»

Οι γερμανικές εφημερίδες δεν έκρυψαν ποτέ την εκτίμησή τους για τον Έλληνα δεξιό μπακ.

Η «Hamburger Morgenpost» του χάρισε το προσωνύμιο «Die griechische Maschine» («Η ελληνική μηχανή»), περιγράφοντας έναν ποδοσφαιριστή με αστείρευτες δυνάμεις, αξιοπιστία και συνέπεια, που μπορούσε να καλύπτει αδιάκοπα όλη τη δεξιά πλευρά.

Ακόμη και στις περιόδους που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, η εφημερίδα υπογράμμιζε πως η επιστροφή του έδινε ξανά ισορροπία και ένταση στο παιχνίδι της Ζανκτ Πάουλι.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η «Bild,» η οποία στάθηκε επανειλημμένα στην ένταση με την οποία αγωνιζόταν, στις ποιοτικές σέντρες του, στην επιθετική συνεισφορά και στην ικανότητά του να ανεβάζει τον ρυθμό ολόκληρης της δεξιάς πτέρυγας.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που η επιστροφή του στην ενδεκάδα παρουσιάστηκε ως καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση της εικόνας της ομάδας.

Από την πλευρά του, το «Kicker» τον συμπεριέλαβε μεταξύ των διακριθέντων δεξιών μπακ της Bundesliga 2 τη σεζόν της ανόδου, επιβραβεύοντας τη σταθερότητα και τη συνολική του παρουσία.

Η απόλυτη εμπιστοσύνη των προπονητών

Ο Φάμπιαν Χιούρτσελερ ήταν ο προπονητής που αξιοποίησε στο έπακρο τα χαρακτηριστικά του Σάλιακα ως wing-back, μετατρέποντάς τον σε βασικό γρανάζι του συστήματος με τριάδα στην άμυνα.

Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε φορά που ο Έλληνας διεθνής απουσίαζε, τα γερμανικά ρεπορτάζ αναζητούσαν τον ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να «κάνει τον Σάλιακα», κάτι που αποτύπωνε τη δυσκολία αντικατάστασής του.

Τη σκυτάλη πήρε ο Αλεξάντερ Μπλέσιν, ο οποίος από την πρώτη στιγμή φρόντισε να ξεκαθαρίσει πόσο πολύ τον υπολόγιζε.

Με αφορμή την ανανέωση του συμβολαίου του, είχε τονίσει πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που προσφέρει εξίσου σε άμυνα και επίθεση, ενώ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την παραμονή του στο ρόστερ.

Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, όταν οι τραυματισμοί δεν του επέτρεπαν να βρει ρυθμό, ο Μπλέσιν τον στήριζε δημόσια.

«Έχασε δύο συνεχόμενες καλοκαιρινές προετοιμασίες και αυτό τον πήγε πίσω. Θα μας βοηθήσει ακόμη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητές του.

Λίγες εβδομάδες αργότερα ήταν ακόμη πιο αποθεωτικός.

«Γνωρίζουμε όλοι την ποιότητα του Μανόλη. Είναι προστιθέμενη αξία για την ομάδα και μέσα στο γήπεδο ξέρεις πάντα τι θα πάρεις από εκείνον. Μου αρέσει και ως χαρακτήρας, είναι ένας... τρελός Έλληνας.», ανέφερε, ενώ όταν ρωτήθηκε αν επιθυμούσε την παραμονή του στον σύλλογο, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Φυσικά».