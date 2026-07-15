Η Big-3 των Σίξερς προσπαθεί να πείσει τον Λεμπρόν να υπογράψει

Ταϊρίς Μάξεϊ, Τζοέλ Εμπίιντ και Τζέιλεν Μπράουν κάνουν ό,τι μπορούν ώστε ο Λεμπρόν Τζέιμς να φορέσει τη φανέλα των Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς φαίνεται πως συνεχίζουν δυναμικά την προσπάθειά τους να πείσουν τον Λεμπρόν Τζέιμς να φορέσει τη φανέλα τους.

Με τους Ταϊρίς Μάξεϊ, Τζοέλ Εμπίντ και Τζέιλεν Μπράουν να έχουν επαφές με τον «Βασιλιά», ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν του «ESPN» αποκάλυψε πως ο παίκτης που έχει αναλάβει τον πιο ενεργό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια είναι ο 25χρονος γκαρντ της ομάδας.

«Καθώς η απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς για τη free agency μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς συνεχίζουν να τον προσεγγίζουν μέσω τριών παικτών τους. Οι Ταϊρίς Μάξεϊ, Τζοέλ Εμπίιντ και Τζέιλεν Μπράουν έχουν επικοινωνήσει με τον Τζέιμς, με τον Μάξεϊ να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο» ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος.