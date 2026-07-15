Επίσημο: Δανεικός από τον Ολυμπιακό στην Ρίο Άβε ο Νασιμέντο (pic)

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίο Άβε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Στην Ρίο Άβε θα συνεχίσει την καριέρα του για την επόμενη σεζόν ο Ντιόγκο Νασιμέντο, με τη μορφή δανεισμό από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την πορτογαλική ομάδα.

Η ανακοίνωση της Ρίο Άβε:

«Η Ρίο Άβε ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Ντιόγκο Νασιμέντο, ο οποίος θα αγωνιστεί στον σύλλογο με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν 2026/27.

Γνωστός για την τεχνική του ποιότητα, την οπτική του στο παιχνίδι και την οργανωτική του ικανότητα, ο Ντιόγκο Νασιμέντο φτάνει στη Βίλα ντο Κόντε αποφασισμένος να αναλάβει αυτή τη νέα πρόκληση και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Ο παίκτης έχει ήδη ενταχθεί στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας υπό τις οδηγίες του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, ενώ συμμετείχε ήδη στον σημερινό φιλικό αγώνα εναντίον της Πορτιμονένσε.

Η Ρίο Άβε καλωσορίζει τον Ντιόγκο Νασιμέντο και του εύχεται κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία με τη φανέλα μας».