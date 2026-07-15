Επίσημο: Χουάντσο 2030 στον Παναθηναϊκό - Το συγκινητικό μήνυμα του «τριφυλλιού» (vid)

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μέχρι το 2030. Δείτε το συγκινητικό βίντεο και διαβάστε το όμορφο μήνυμα της «πράσινης» ΚΑΕ.

Απόλυτη επιβεβαίωση της "Magic Euroleague" και του SDNA: η νέα σημαία του Παναθηναϊκού Aktor, ο «θείος Χουάντσο» όπως τον αποκαλούν οι «πράσινοι», θα μείνει στο "T-Center" μέχρι το 2030.

Οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης ανακοίνωσαν το deal τους με τον Ισπανό πάουερ φόργουορντ, αναφέροντας με νόημα: «Ο δικός μας Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μένει ακριβώς εκεί όπου ανήκει. Σπίτι».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Βάλε τη φανέλα σου, θείε Χουάντσο. The Show Must Go On, όπως έλεγες από την πρώτη μέρα!

Ο δικός μας Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μένει ακριβώς εκεί όπου ανήκει. Σπίτι.

Γιατί κάποιοι δεσμοί είναι φτιαγμένοι για να κρατούν μια ζωή.

Σε πολλές ακόμα μέρες μαζί, μέχρι το 2030!»

Δείτε το βίντεο του «τριφυλλιού» εδώ: