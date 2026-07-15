Από την Μπασκόνια στην Μπεσίκτας ο Ομορούγι

Η «σταχτοπούτα» στη νέα σεζόν της Euroleague, Μπεσίκτας, ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιουτζίν Ομορούγι, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Μπασκόνια.

Ο 29χρονος Καναδός φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπεσίκτας, με την οποία θα αγωνιστεί εκ νέου στη Euroleague. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε εκεί με την Μπασκόνια 10.7 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 23 αγώνων.

Πριν την ευρωπαϊκή του θητεία στην Βιτόρια, ο Ομορούγι μέτρησε και 87 ματς στο NBA με τις φανέλες των Μάβερικς, Θάντερ, Πίστονς, Γουίζαρντς, έχοντας κατά μέσο όρο 5.7 πόντους και 2.3 ριμπάουντ ανά 12 λεπτά συμμετοχής.