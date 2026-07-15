Από την Μπασκόνια στην Μπεσίκτας ο Ομορούγι

Ο 29χρονος Καναδός φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπεσίκτας, με την οποία θα αγωνιστεί εκ νέου στη Euroleague. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε εκεί με την Μπασκόνια 10.7 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 23 αγώνων.
Πριν την ευρωπαϊκή του θητεία στην Βιτόρια, ο Ομορούγι μέτρησε και 87 ματς στο NBA με τις φανέλες των Μάβερικς, Θάντερ, Πίστονς, Γουίζαρντς, έχοντας κατά μέσο όρο 5.7 πόντους και 2.3 ριμπάουντ ανά 12 λεπτά συμμετοχής.
Resmi Açıklama I Eugene Omoruyi— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 15, 2026
Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Nijerya asıllı Kanadalı forvet Eugene Omoruyi ile sözleşme imzaladı.
NCAA’de Oregon formasıyla tamamladığı kolej kariyerinin ardından 2021 yılında profesyonel kariyerine Dallas Mavericks… pic.twitter.com/jEEfewsFz9