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Ραπίντ - Παναθηναϊκός: Απείλησε από μακριά ο Ζαρουρί (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 30ο λεπτό του αγώνα ο Ανάς Ζαρουρί δοκίμασε να σημαδέψει εστία από μεγάλη απόσταση, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Δείτε την φάση:

Ραπίντ - Παναθηναϊκός: Απείλησε από μακριά ο Ζαρουρί (vid)