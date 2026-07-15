Νέο giveaway της "Magic Euroleague": Κάνε δικά σου τα γυαλιά του Χουάντσο! (pic)

Ο Παναθηναϊκός Aktor επιβεβαίωσε και επίσημα αυτό που αποκάλυψε η "Magic Euroleague" το βράδυ της Δευτέρας: πως ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα μείνει... για πάντα στην Αθήνα και θα συνεχίσει να φορά τα πράσινα! Και τώρα... σειρά έχει το δικό σας δώρο!⠀

Η "Magic Euroleague" δίνει τη δυνατότητα σε έναν τυχερό να αποκτήσει τα signature γυαλιά ηλίου BS41 του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την The Glass of Brixton.

Εμπνευσμένο από την ενέργεια, το attitude και την προσωπικότητα του Χουάντσο, το BS41 δεν είναι απλώς ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Είναι ένα signature κομμάτι με χαρακτήρα, φτιαγμένο για να φοριέται κάθε μέρα και να τραβάει τα βλέμματα.

Για να κερδίσετε τα γυαλιά του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ακολουθήστε τη "Magic Euroleague" στο Instagram και ακολουθήστε τα βήματα του giveaway.