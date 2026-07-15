Ηρακλής: Απέκτησε από την Ατλέτικο τον Ντάνι Μουνιόθ

Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάνιελ (Ντάνι) Μουνιόθ Νάβας.

Ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ εντάσσεται στο δυναμικό των «κυανολεύκων», με τη μεταγραφή του να πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμφωνίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία διατηρεί ποσοστό επί των δικαιωμάτων μελλοντικής μεταπώλησής του, επισφραγίζοντας παράλληλα μια σημαντική συνεργασία με έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς της Ευρώπης.



Ο Ντάνι Μουνιόθ γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου 2006 στην Εστεπόνα της Ισπανίας. Είναι αριστεροπόδαρος κι αγωνίζεται ως αριστερός ακραίος αμυντικός, ενώ μπορεί με την ίδια ευχέρεια να καλύψει και ολόκληρη την αριστερή πλευρά ως εξτρέμ.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες της Μάλαγα και στη συνέχεια εντάχθηκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής και στην Ατλέτικο Μαδρίτης Γ’. Παράλληλα, υπήρξε βασικό στέλεχος των μικρών εθνικών ομάδων της Ισπανίας, με συμμετοχές στην U19 και σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U19 το 2024.

«Η οικογένεια της ΠΑΕ Ηρακλής καλωσορίζει τον Ντάνι Μουνιόθ και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία με την ‘’κυανόλευκη’’ φανέλα», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του «Γηραιού».