Η Παρκς στον δρόμο της Σάκκαρη

Mε την Αλίσια Παρκς θα αναμετρηθεί η Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά του Athens Open.

Η 25χρονη Αμερικανίδα βρέθηκε στο... χείλος του γκρεμού, όμως κατάφερε να σώσει ματς πόιντ της Μάι Χοντάμα (Νο.202) και να επικρατήσει με 6-7(4), 6-2, 7-5 σε 2 ώρες και 23 λεπτά.

Πάντα απρόβλεπτη η Παρκς, προηγήθηκε με 4-0 στο τρίτο σετ, αλλά είδε την αντίπαλό της να κερδίσει πέντε σερί γκέιμ να βρίσκεται έναν πόντο μακριά από τη νίκη στο 4-5. Παρόλα αυτά, κατάφερε να σώσει το ματς πόιντ, να σημειώσει μπρέικ στο επόμενο γκέιμ και να κλείσει τον αγώνα στο σερβίς της.

Η Παρκς έχει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες με τη Μαρία: τη λύγισε στα δύο σετ φέτος στο Μαϊάμι, ενώ πριν από τέσσερα χρόνια στην Οστράβα είχε χρειαστεί τρία σετ.

Ο αγώνας αυτός, όπως και όλοι οι προημιτελικοί, θα γίνει την Παρασκευή (17/7).