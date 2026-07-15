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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2026: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Συστημένη σέντρα από τον Ρότζερς στον Γκόρντον και 1-0 η Αγγλία την Αργεντινή (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Αγγλία έσπασε την άμυνα της Αργεντινής στο 55', όταν ο Ρότζερς έστεκε την μπάλα απευθείας στον Γκόρντον και εκείνος έκανε το 1-0.
Συστημένη σέντρα από τον Ρότζερς στον Γκόρντον και 1-0 η Αγγλία την Αργεντινή (vid)