Παναιτωλικός: Η αποστολή για το πρώτο φιλικό με την Ομόνοια

Το πρώτο του τεστ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου δίνει την Πέμπτη ο Παναιτωλικός, αντιμετωπίζοντας την πρωταθλήτρια Κύπρου, Ομόνοια, στο ΓΣΠ.
Μετά την τελευταία προπόνηση στο Emileon, ο Γιάννης Αναστασίου γνωστοποίησε τους ποδοσφαιριστές που θα βρίσκονται στη διάθεσή του για τη φιλική αναμέτρηση.
Την αποστολή αποτελούν οι: Αλμπάνης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάσι, Μπρέγκου, Γερνάς, Γκοτζάι, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Μαυρίας, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Προδρομίτης, Ράδος, Σατσιάς, Σμυρλής, Στάγιτς και Ξενόπουλος.
Εκτός αποστολής έμειναν τέσσερις ποδοσφαιριστές που συνεχίζουν ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο Εστεμπάν αντιμετωπίζει πρόβλημα στην ποδοκνημική, ο Παρδαλός ταλαιπωρείται από θλάση στον δικέφαλο, ενώ οι Παπαζώης, Γαλιάτσος και Εσκετζής παρέμειναν επίσης στο Emileon για να συνεχίσουν το ειδικό πρόγραμμα προπονήσεών τους.