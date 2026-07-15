Παναιτωλικός: Η αποστολή για το πρώτο φιλικό με την Ομόνοια

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο φιλικό της νέας σεζόν απέναντι στην Ομόνοια, με τον Γιάννη Αναστασίου να ανακοινώνει την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Λευκωσία.

Το πρώτο του τεστ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου δίνει την Πέμπτη ο Παναιτωλικός, αντιμετωπίζοντας την πρωταθλήτρια Κύπρου, Ομόνοια, στο ΓΣΠ.

Μετά την τελευταία προπόνηση στο Emileon, ο Γιάννης Αναστασίου γνωστοποίησε τους ποδοσφαιριστές που θα βρίσκονται στη διάθεσή του για τη φιλική αναμέτρηση.

Την αποστολή αποτελούν οι: Αλμπάνης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάσι, Μπρέγκου, Γερνάς, Γκοτζάι, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Μαυρίας, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Προδρομίτης, Ράδος, Σατσιάς, Σμυρλής, Στάγιτς και Ξενόπουλος.

Εκτός αποστολής έμειναν τέσσερις ποδοσφαιριστές που συνεχίζουν ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο Εστεμπάν αντιμετωπίζει πρόβλημα στην ποδοκνημική, ο Παρδαλός ταλαιπωρείται από θλάση στον δικέφαλο, ενώ οι Παπαζώης, Γαλιάτσος και Εσκετζής παρέμειναν επίσης στο Emileon για να συνεχίσουν το ειδικό πρόγραμμα προπονήσεών τους.