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Tα highlights από την ισοπαλία της ΑΕΚ με την Φίτεσε (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε παρακάτω τις καλύτερες στιγμές από το ισόπαλο (0-0) φιλικό της ΑΕΚ με την Φίτεσε στην Ολλανδία.
Tα highlights από την ισοπαλία της ΑΕΚ με την Φίτεσε (vid)