Θλίψη: Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, που έγινε γνωστός από το «Bar»

Ο Λορέντζο Καριέρε, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από το τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA, έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και όσους τον γνώρισαν μέσα από την τηλεόραση.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Μετά την τηλεοπτική του παρουσία, επιχείρησε να ακολουθήσει τον δρόμο της μουσικής. Μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του στο «Bar», Γιώργο Ελευθέρα, δημιούργησαν το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», συνεχίζοντας την κοινή τους πορεία και εκτός τηλεόρασης.

Στην προσωπική του ζωή είχε δημιουργήσει οικογένεια με τη σύζυγό του, Έλενα Κατραβά. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο.

Ο εκλιπών ήταν γιος της γνωστής ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, κατά κόσμον Διαμάντως Κουτροπούλου.