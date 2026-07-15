Λούνεϊ: «Όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία να πάω στους Λέικερς, δεν γινόταν να αρνηθώ»

Ο Κέβον Λούνεϊ σε δηλώσεις του έκανε γνωστό τον λόγο που αποφάσισε να υπογράψει στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αυτό το καλοκαίρι ήθελαν να βελτιωθούν σημαντικά στο «5» και έτσι έκαναν δικό τους τον Ουόκερ Κέσλερ. Μετά την απόκτηση του 25χρονου, οι «Λιμνάνθρωποι» έψαξαν στην αγορά και για backup σέντερ, καθώς παραχώρησαν τον ΝτεΆντρε Έιτον.

Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ κατέληξε στον Κέβον Λούνεϊ και ο 3 φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ έκανε γνωστούς τους λόγους που αποφάσισε να φοράει τα χρυσά και μωβ τη νέα σεζόν.

«Ήξερα ότι θα έμενα ελεύθερος και εξέτασα ποιες ομάδες θα μπορούσαν να μου προσφέρουν την ευκαιρία να αγωνιστώ. Αρκετές ομάδες επικοινώνησαν μαζί μου, καθώς αναζητούσαν έναν αναπληρωματικό ψηλό.

Το Λος Άντζελες είναι μια πόλη στην οποία έρχομαι πολύ συχνά. Περνάω αρκετό χρόνο εδώ και έχω πολλούς φίλους και συγγενείς. Όταν λοιπόν παρουσιάστηκε η ευκαιρία να γίνω μέλος των Λέικερς, δεν γινόταν να την αρνηθώ» δήλωσε στο «Fadeaway World».