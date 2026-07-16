Επίσημα δικός του: Στον Άρη Betsson για δύο χρόνια ο NBAer Ρόμπινσον-Ερλ

Κι επίσημα παίκτης του Άρη Betsson για τα επόμενα δύο χρόνια είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ με σημαντική θητεία στο ΝΒΑ.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση, που ενισχύει την ομάδα στις θέσεις «4» και «5», με τον Ρόμπινσον-Ερλ να απασχολεί ομάδες της Euroleague στο πρόσφατο παρελθόν, μεταξύ αυτών και τον Παναθηναϊκό στις αρχές της περασμένης σεζόν.

Ο 26χρονος Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ (2.06μ.) είχε υπογεγραμμένο συμβόλαιο με τους «κιτρινόμαυρους» από τον Ιούνιο και από την στιγμή που δεν βρήκε εγγυημένο συμβόλαιο σε ομάδα του ΝΒΑ ως τις 15 Ιουλίου, ενεργοποιήθηκε η συμφωνία του με τον Άρη. Να σημειωθεί πως στο συμβόλαιο του Αμερικανού υπάρχει μόνο για το καλοκαίρι του 2027 ο όρος NBA out, που σημαίνει πως θα έχει το δικαίωμα να «σπάσει», αν θέλει ο ίδιος, τη συμφωνία του με τον Άρη.

Σε 220 παιχνίδια στο ΝΒΑ με τους Θάντερ, Πέλικανς, Πέισερς και Μάβερικς μέτρησε 5,9 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 17,5 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και αυτή θα είναι η πρώτη του αγωνιστική εμπειρία εκτός των ΗΠΑ. Αγωνίζεται και στις δύο θέσεις των ψηλών και η διετής συμφωνία με ΝΒΑ out το καλοκαίρι του 2027 θα του αποφέρει 4 εκατομμύρια δολάρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Jeremiah Robinson-Earl έως το 2028.

Ο Jeremiah Robinson-Earl γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου του 2000 και με ύψος 2.06μ. αγωνίζεται στις θέσεις του πάουερ φόργουορντ και του σέντερ.

Ο 26χρονος άσος, στη σχολική του καριέρα φοίτησε για τρία χρόνια στο Bishop Miege High School, όπου την 3η χρονιά, με 21.3 πόντους, 8.1 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ, and 1.3 κλεψίματα, οδήγησε την ομάδα του στον τίτλο της πολιτείας Kansas.

Το 2019 εντάχθηκε στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα του Villanova και την πρώτη του σεζόν αναδείχτηκε Big East Freshman of the Year, με 10.5 πόντους και 9.4 ριμπάουντ ανά αγώνα. Ολοκλήρωσε τη δεύτερη χρονιά του με 15.7 πόντους, 8.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, επιδόσεις που του χάρισαν τον τίτλο του Big East co-Player of the Year, μαζί με τους νυν παίκτες των Phoenix Suns και Los Angeles Lakers, Collin Gillespie και Sandro Mamukelashvili, αντίστοιχα.

Μετά από μόλις δύο χρόνια στο NCAA, ο Robinson-Earl δήλωσε συμμετοχή στο ντραφτ του 2021, όπου επιλέχθηκε στο νούμερο 32 από τους New York Knicks, οι οποίοι τον παραχώρησαν στους Oklahoma City Thunder. Στη ρούκι χρονιά του, σε 49 αγώνες (τους 36 ως βασικός), μέτρησε 7.5 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο. Τ σεζόν 2022-23, σε 43 αγώνες (τους 20 ως βασικός), είχε 6.8 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα.

Το καλοκαίρι του 2023 παραχωρήθηκε με ανταλλαγή στους Houston Rockets και στη συνέχεια συμφώνησε με τους New Orleans Pelicans. Τη σεζόν 2023-24 μέτρησε 2.9 πόντους και 1.9 ριμπάουντ σε 39 αγώνες, ενώ την επόμενη (2024-25) είχε πιο ενεργό ρόλο, αφού σε 66 αγώνες (τους 9 ως βασικός) είχε 6.8 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ.

Το 2025 συμφώνησε με τους Indiana Pacers, με τους οποίους, σε 17 αγώνες, είχε 4.2 πόντους, 5.6 ριμπάουντ, ενώ έπαιξε σε 5 αγώνες με τους Dallas Mavericks, μετρώντας 4.4 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Σε εθνικό επίπεδο, το 2018 ο νέος παίκτης του ΑΡΗ Betsson οδήγησε την U18 ομάδα των ΗΠΑ στην κατάκτηση του Παναμερικανικού Πρωταθλήματος και το 2019 την ομάδα U19 στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, μετρώντας 12.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ».