Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Γιαμπουσέλε

Έφτασε στην Αθήνα λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο 31χρονος Γάλλος διεθνής φόργουορντ και μέχρι πρότινος ΝΒΑer αποτελεί παίκτη του Παναθηναϊκού, για χάρη του οποίου επιστρέφει στη Euroleague μετά από δύο χρόνια και τη θητεία του σε Σέλτικς, Νικς και Μπουλς.

Ο άλλοτε άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος ανακοινώθηκε για τα επόμενα τρία χρόνια, αφίχθη το απόγευμα της Πέμπτης στο «Ελ. Βενιζέλος», εκεί όπου τον υποδέχθηκαν οι άνθρωποι του «τριφυλλιού».

Στη συνέχεια ο Γιαμπουσέλε θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα θα βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο.