Λεβαδειακός – Αγκουστίν Ούρσι: Η ιστορία του άλλοτε wonderkid της Μπάνφιλντ

Από τα μεγαλύτερα project της Μπάνφιλντ και τις παρουσίες στις μικρές Εθνικές ομάδες της Αργεντινής, μέχρι τη μεταγραφή στο Μεξικό και την αναζήτηση μιας δεύτερης ευκαιρίας. Το SDNA παρουσιάζει το προφίλ του Αγκουστίν Ούρσι, του 26χρονου εξτρέμ που βάζει την Ελλάδα στο GPS της καριέρας του για λογαριασμό του Λεβαδειακού.

Ο Λεβαδειακός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία ενδιαφέρουσα μεταγραφική κίνηση, φέρνοντας στην Ελλάδα τον Αγκουστίν Ούρσι.

Βοά ο τόπος πως οι Βοιωτοί ήρθαν σε συμφωνία με τη μεξικανική Χουάρες για την απόκτηση του 26χρονου εξτρέμ, ο οποίος διακόπτει πρόωρα τον δανεισμό του στην Ουνιβερσιδάδ ντε Κονσεπσιόν της Χιλής προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην ελληνική Super League.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που πριν από λίγα χρόνια συγκαταλεγόταν στα μεγαλύτερα ταλέντα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, χωρίς όμως η καριέρα του να ακολουθήσει την πορεία που πολλοί προέβλεπαν.

Από τη Μπάνφιλντ στις Εθνικές ομάδες

Ο Ούρσι αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Μπάνφιλντ και πολύ γρήγορα κέρδισε θέση στην πρώτη ομάδα. Οι εμφανίσεις του τον έβαλαν στο στόχαστρο αρκετών συλλόγων, ενώ παράλληλα αποτέλεσε σταθερό μέλος των μικρών Εθνικών ομάδων της Αργεντινής.

Το βιογραφικό του μόνο απαρατήρητο δεν περνά.

Αγωνίστηκε με την U20 της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων, συμμετείχε στους Παναμερικανικούς Αγώνες, στο Προολυμπιακό Τουρνουά της CONMEBOL και στη συνέχεια βρέθηκε και στην αποστολή της Αργεντινής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021 στο Τόκιο, επιβεβαιώνοντας πως θεωρούνταν ένας από τους πλέον υποσχόμενους εξτρέμ της γενιάς του.

Η μεταγραφή στο Μεξικό

και το... restart που δεν ήρθε

Η Χουάρες επένδυσε 3,2 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Μπάνφιλντ το 2023, πιστεύοντας ότι είχε μπροστά της έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλες προοπτικές. Ωστόσο, η παρουσία του στο Μεξικό δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν οι δύο πλευρές.

Ακολούθησαν διαδοχικοί δανεισμοί, αρχικά στη Ράσινγκ Κλουμπ, στη συνέχεια στην Ουρακάν και τελευταίος σταθμός ήταν η Ουνιβερσιδάδ ντε Κονσεπσιόν στη Χιλή. Ουσιαστικά, τα τελευταία χρόνια ο Ούρτσι αναζητούσε τον σύλλογο που θα του έδινε ξανά σταθερότητα και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αυτό ακριβώς φιλοδοξεί να του προσφέρει πλέον ο Λεβαδειακός.

Το αγωνιστικό προφίλ

Ο Ούρσι είναι αριστεροπόδαρος εξτρέμ που αγωνίζεται κυρίως στην αριστερή πλευρά, χωρίς να δυσκολεύεται να παίξει και δεξιά ή ακόμη και πίσω από τον επιθετικό.

Οι αγωνιστικές συστάσεις που τον συνοδεύουν σημειώνουν πως δεν πρόκειται για τον κλασικό winger που βασίζει αποκλειστικά το παιχνίδι του στην ταχύτητα και τις συνεχείς κούρσες στη γραμμή.

Αντίθετα του αρέσει να συγκλίνει προς τον άξονα, να κρατά την μπάλα στα πόδια, να δημιουργεί αριθμητικό πλεονέκτημα στο ένας εναντίον ενός και να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη.

Ξεχωρίζει περισσότερο για την τεχνική κατάρτιση, την ποιότητα στις συνεργασίες και την ικανότητά του να δημιουργεί φάσεις, παρά για την εκτελεστική του δεινότητα.

Στα 26 του χρόνια, ο Ούρσι βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη καμπή της καριέρας του.

Δεν θεωρείται πλέον το «wonderkid» που εντυπωσίαζε με τη φανέλα της Μπάνφιλντ, όμως παραμένει ένας ποδοσφαιριστής σε παραγωγική ηλικία, με εμπειρίες από το υψηλό επίπεδο της Αργεντινής, του Μεξικού και της Χιλής.