Ο Κολοσσός ευχαρίστησε και αποχαιρέτησε μια εντεκάδα παικτών

Σε… rebuilding mode μπήκε αυτό το καλοκαίρι ο Κολοσσός, που αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ του.

Με ανακοίνωσή τους οι Ροδίτες ευχαρίστησαν και αποχαιρέτησαν μια εντεκάδα παικτών, που ήταν μέλη της ομάδας στη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Μεταξύ αυτών οι Κολοβέρος, Πετρόπουλος και Χρυσικόπουλος.

Ωστόσο, ο Κολοσσός έχει φροντίσει ήδη να ενισχύσει το ρόστερ του με τους Αλέξανδρο Καλαϊτζάκη, Νίκολας Μπένσον, Τζάκσον Ρόκι Κρούζερ, Πέιτον Ουίλις, Έζρα Μανιόν, Ντεβόντε Άπσον, Τζόρνταν Μπαρνέτ, Νίκο Τσιακμά, Βασίλη Χρηστίδη, Γιώργο Καμπερίδη και Γιάννη Ευσταθιάδη, ενώ ανανέωσε με τον Ζώη Καράμπελα και τον κόουτς Άρη Λυκογιάννη.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού:

«Η ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Chevez Goodwin, Chasson Randle, Keondre Kennedy, Ιωσήφ Κολοβέρο, Tevin Mack, Ανδρέα Πετρόπουλο, David Nichols, Λίνο Χρυσικόπουλο, Περικλή Κουρουπάκη, Gabriel Galvanini και Daniel Akin.

Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε όλους για την προσφορά τους στην ομάδα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη μαχητικότητα που έδειξαν, εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τον Κολοσσό μέσα και έξω από το γήπεδο.

Τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής τους πορείας. Σας ευχαριστούμε για όσα προσφέρατε στην οικογένεια του Κολοσσού και καλή συνέχεια στην καριέρα σας!».