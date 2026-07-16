Άρης: Ψάχνει άμεσα λύσεις για την άμυνα

Οι κιτρινόμαυροι πιέζονται από τον χρόνο και ψάχνουν τουλάχιστον δύο κινήσεις για την αμυντική τους γραμμή ως την αναχώρηση για Ιταλία

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία πλησιάζει και ο Άρης πιέζεται να βρει τις σωστές κινήσεις παικτών, ώστε να ενισχύσει το ρόστερ του.

Μετά το "ναυάγιο" με Μάγκνουσον οι Θεσσαλονικείς ψάχνουν άλλες λύσεις για την θέση του στόπερ, με μοναδική αξιόπιστη λύση για την θέση του κεντρικού αμυντικού να παραμένει ο Φαμπιάνο και την ενίσχυση του να κρίνεται επιτακτική ανάγκη.

Παράλληλα ο Μιχάλης Γρηγορίου ζήτησε πρόσωπα και στα πλάγια μπακ, με τους κιτρινόμαυρους να βρίσκονται σε διαρκείς συζητήσεις με παίκτες και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να πιέζονται για δύο με τρεις κινήσεις πριν την αναχώρηση της ομάδας για Μπρέσια.

Δεν αποκλείεται οι πρώτες κινήσεις να πραγματοποιηθούν ακόμη και μέσα στο επόμενο 24ωρο, με τον χρόνο να είναι περιορισμένος και τις ανάγκες του ρόστερ... αρκετές.