Καβαλίερς: Το… ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει η επιστροφή του Λεμπρόν

Μία πιθανή επιστροφή του Λεμπρόν Τζέιμς στους Καβαλίερς αναμένεται να ξεκινήσει ένα… ντόμινο εξελίξεων στην ομάδα του Κλίβελαντ.

Το ενδεχόμενο επιστροφής του Λεμπρόν Τζέιμς στους Κλίβελαντ Καβαλίερς μαζεύει αρκετές πιθανότητες και αν πραγματοποιηθεί αναμένεται να… ξεκινήσει ένα ντόμινο εξελίξεων.

Όπως αναφέρει το «Heavy» ο Έβαν Μόμπλεϊ μπορεί να είναι ένας από τους παίκτες που θα αποχωρήσουν αν επιστρέψει ο «Βασιλιάς». Έχει συμβόλαιο ακόμα για τέσσερα χρόνια (223 εκατομμύρια δολάρια) και δεν αποκλείεται να παραχωρηθεί με trade, καθώς το ρόστερ θα γίνει αρκετά ακριβό.

Ακόμη πιο πιθανό θεωρείται το σενάριο αποχώρησης του Τζάρετ Άλεν. Ο έμπειρος σέντερ, που έχει συμβόλαιο για ακόμη τρία χρόνια έναντι 90 εκατομμυρίων δολαρίων, θα μπορούσε να αποτελέσει παρελθόν, με τους «Καβς» να γνωρίζουν πως μπορούν να λάβουν καλά ανταλλάγματα και για τους δύο.

Τέλος, στη λίστα των πιθανών αποχωρήσεων βρίσκεται και ο Μαξ Στρους. Ο 29χρονος γκαρντ/φόργουορντ εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, από το οποίο θα λάβει 16 εκατομμύρια δολάρια. Οι Καβαλίερς θα χρειαστεί να μειώσουν το μισθολογικό τους κόστος αν αποκτήσουν τον Λεμπρόν ώστε να μην ξεπεράσουν το second apron και έτσι θα παραχωρούσαν τον παίκτη, αν έβρισκαν ομάδα που ενδιαφέρεται.