Στον τελικό της σφυροβολίας Κασσαβήτας και Αποστολάκος, στον ημιτελικό των 100 μ. ο Σαλίβερος

Ελληνικός θρίαμβος στη σφυροβολία στην πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18 του Ριέτι, καθώς οι Πέτρος Κασσαβήτας και Ανδρέας Αποστολάκος προκρίθηκαν στον τελικό της Παρασκευής με επιδόσεις που τους επιτρέπουν να δικεδικήσουν τη διάκριση.

Την αρχή έκανε ο Ανδρέας Αποστολάκος, ο οποίος χρειάστηκε δύο βολές για να προκριθεί απευθείας στον τελικό. Ο νεαρός πέτυχε στη δεύτερη βολή 71,64 μ., με τους κριτές ωστόσο να προκαλούν αναστάτωση.

Ο αθλητής στη δεύτερη βολή έστειλε τη σφύρα πάνω από την κορδέλα του ορίου πρόκρισης των 70,00 μ., ωστόσο οι κριτές του έδωσαν βολή κάτω από τα 70 μέτρα. Τελικά, μετά τις απαραίτητες συστάσεις από τον ίδιο και τα μέλη της αποστολής, το λάθος διορθώθηκε και ο αθλητής προκρίθηκε με το απευθείας όριο. Ο νεαρός νωρίτερα είχε ρίξει 69,27 μέτρα.

Ο Αποστολάκος έχει ατομικό ρεκόρ 73,80 μ., που είναι η τέταρτη επίδοση ανάμεσα στους μετέχοντες. Ο τελικός της σφυροβολίας θα γίνει την Παρασκευή (17/7, 20.17).

Μία βολή στα 72,96 μ. ήταν αρκετή για να στείλει τον Πέτρο Κασσαβήτα στον τελικό της σφυροβολίας με υψηλές μάλιστα προσδοκίες για διακριση. Ο νεαρός, ο οποίος αγωνίστηκε στο β΄ προκριματικό γκρουπ, έχει φετινό 75,20 μ. που είναι η τρίτη επίδοση ανάμεσα στους μετέχοντες και προέρχεται από μία άκρως σταθερή και αποδοτική χρονιά με βολές πάνω από τα 70 μέτρα.

Ο Κασσαβήτας προκρίθηκε με την κορυφαία επίδοση στον τελικό, ενώ ο Αποστολάκος με την τέταρτη. Την κορυφαία επίδοση ανάμεσα στους μετέχοντες έχει ο Φινλανδός Βέρχο με 76,26 μέτρα. Το όριο των 70,00 μ. πέρασαν έκτη αθλητές.

Ο Νίκος Σαλίβερος έκανε την κούρσα που χρειαζόταν ώστε να πετύχει τον πρώτο του στόχο στη διοργάνωση και να προκριθεί στον ημιτελικό των 100 μ. στο Ευρωπαϊκό Κ18 του Ριέτι. Ο νεαρός τερμάτισε στην πέμπτη θέση της τέταρτης σειράς των 100 μ. με 10.72 και προκρίθηκε στον αυριανό ημιτελικό. Ο αθλητής έχει ατομικό ρεκόρ 10.68, επίδοση που θα επιδιώξει να βελτιώσει αν θέλει να προκριθεί στον τελικό του αγωνίσματος. Ο αθλητής από την Άρτα, που γυμνάζεται με τον Γιάννη Κώστα, πέρασε με τη 14η επίδοση.