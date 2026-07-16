Άργος Ορεστικό: Θεία αποκάλεσε «χοντρή» την ανιψιά της και συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα

Μπροστά σε ένα πρωτοφανές οικογενειακό επεισόδιο βρέθηκαν αστυνομικοί στο Άργος Ορεστικό που οδήγησε στη σύλληψη μιας γυναίκας για body shaming σε βάρος της ανιψιάς της.

Το περιστατικό στο Άργος Ορεστικό άρχισε ως μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο το βράδυ της Τετάρτης (15.07.2026) και κατέληξε σε σύλληψη στο αστυνομικό τμήμα, με τις αρχές να ενεργοποιούν τις αυστηρές διατάξεις της νομοθεσίας περί διακρίσεων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο συγγενείς άρχισαν να μαλώνουν. Κατά τη διάρκεια του καυγά η θεία απηύθυνε υβριστικούς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς προς την ανιψιά της και μεταξύ των άλλων την αποκάλεσε «χοντρή».

Η ανιψιά αντέδρασε άμεσα και έσπευσε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού, όπου υπέβαλε επίσημη μήνυση εις βάρος της θείας της και στη συνέχεια την υπόθεση ανέλαβε το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.

Η υπόθεση είχε διαφορετική συνέχεια…. Η καταγγελία δεν αντιμετωπίστηκε ως μια απλή οικογενειακή διένεξη και μετά την ενημέρωση των δικαστικών αρχών, υπήρξε άμεση κινητοποίηση.

Μετά από εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, η θεία συνελήφθη αμέσως στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε κρίθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου, καθώς αφορούσαν προσβολή και διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά (body shaming).

Η θεία παραμένει υπό κράτηση στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις της και να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αίσθηση στην τοπική κοινωνία, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τις αυστηρές συνέπειες που μπορεί να έχει πλέον η χρήση υποτιμητικών και ρατσιστικών χαρακτηριστικών στην καθημερινότητα.