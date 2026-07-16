Asteras Aktor Β: Ανακοίνωσαν Νικοπολίδη οι Αρκάδες (pic)

Ο Asteras Aktor ανακοίνωσε την απόκτηση το Έλληνα τερματοφύλακα, Γιάννη Νικοπολίδη, ενισχύοντας για δύο χρόνια τα «γκολπόστ» της Β ομάδας των Αρκάδων.

Ο Asteras Aktor ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον 25χρονο τερματοφύλακα, Γιάννη Νικοπολίδη, για την Β ομάδα των Αρκάδων. Ο Έλληνας «πορτιέρο» υπέγραψε στην ομάδα της Τρίπολης συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Έλληνα τερματοφύλακας, Γιάννη Νικοπολίδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Γιάννης Νικοπολίδης γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2000, αγωνίζεται ως τερματοφύλακας και εντάσσεται στην Β' Ομάδα του ASTERAS AKTOR. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα Τμήματα Υποδομής του Ολυμπιακού, προτού αγωνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αρχικά στην Georgetown με την οποία κατέκτησε το κολεγιακό πρωτάθλημα και στη συνέχεια στο MLS με την New York. Στην Ελλάδα αγωνίστηκε στην Λαμία και κέρδισε το πρωτάθλημα και την άνοδο για την Super League με την Κηφισιά και τον Ηρακλή.

Καλωσορίζουμε τον Γιάννη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.»