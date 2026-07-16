Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή θα αγωνίζονται πλέον με τα χρώματα της Ελλάδας

Με μία σπουδαία είδηση για τον υγρό στίβο και τον ελληνική αθλητισμό ξεκίνησε η Πέμπτη 16 Ιουλίου καθώς η World Aquatics άναψε το «πράσινο φως» για να αγωνιστούν με τα χρώματα της Ελλάδας οι τρίδυμες αδερφές Αλεξανδρή.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, οι τρεις κορυφαίες αθλήτριες έχουν μετά από 16 χρόνια το δικαίωμα να αγωνίζονται εκπροσωπώντας την Ελλάδα στις διεθνείς διοργανώσεις, ανοίγοντας ένα νέο, ιδιαίτερα ελπιδοφόρο κεφάλαιο τόσο στη δική τους σπουδαία πορεία όσο και στην ιστορία της ελληνικής καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Πρώτη διοργάνωση που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Παρίσι στις 31 Ιουλίου – 5 Αυγούστου.

Την ενημέρωση έκανε ο Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος Κυριάκος Γιαννόπουλος, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο, ο οποίος μετέφερε τα ευχάριστα νέα στην Άννα-Μαρία, την Ειρήνη και τη Βασιλική Αλεξανδρή, την ώρα που έκαναν προπόνηση στο ΟΑΚΑ.

Οι αδελφές Αλεξανδρή συγκαταλέγονται στις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου στην καλλιτεχνική κολύμβηση, έχοντας κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις και μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ενώ η παρουσία τους αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας σε όλα τα μεγάλα διεθνή ραντεβού των επόμενων ετών, με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες το 2028.

Η Άννα-Μαρία, η Ειρήνη και η Βασιλική Αλεξανδρή γεννήθηκαν στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 1997 και ήταν μέλη των Εθνικών Ομάδων έως το 2012, όταν και έφυγαν για την Αυστρία, με τα χρώματα της οποίας συμμετείχαν σε διεθνείς αγώνες μέχρι το 2025.

«Xαρήκαμε πάρα πολύ όταν ακούσαμε τα νέα από τον κ. Κούβελο , πανηγυρίσαμε και αρχίσαμε να χοροπηδάμε. Το πιστεύαμε και ήμασταν σίγουρες, ότι θα αγωνιστούμε ξανά με την Ελλάδα, αλλά μέχρι να μάθουμε την τελική απόφαση ήμασταν κάπως συγκρατημένες. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που θα εκπροσωπούμε και πάλι την Ελλάδα, είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένες γιατί γυρίσαμε και τυπικά σπίτι μας. Τα λόγια του κ. Κούβελου μας έδωσαν μεγάλη δύναμη και τη συνέχεια της προπόνησης της κάναμε με διαφορετική διάθεση γιατί πλέον έχουμε έξτρα κίνητρο», ανέφεραν οι τρίδυμες αδερφές.

Ο Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Κυριάκος Γιαννόπουλος τόνισε: «Καλώς ορίζουμε τις αδελφές Αλεξανδρή επίσημα πίσω στην πατρίδα τους και τις ευχόμαστε καλή επιτυχία στους μελλοντικούς στόχους τους. Ευχαριστούμε την κολυμβητική ομοσπονδία της Αυστρίας για την πολύχρονη βοήθεια της στις αθλήτριες και την συμβολή της στην αγωνιστική πρόοδο τους και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ειδικά τον Πρόεδρο κ. Ισίδωρο Κούβελο για την βοήθεια τους.»

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος είπε: «Σήμερα είναι μία μεγάλη ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό. Η έγκριση της World Aquatics και η δυνατότητα των αδελφών Αλεξανδρή να αγωνίζονται πλέον με τα χρώματα της Ελλάδας αποτελεί μια εξέλιξη που μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία. Με την απόφαση αυτή ευοδώθηκαν οι δύσκολες και εντατικές προσπάθειες που κάναμε ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μαζί με την ΚΟΕ εδώ και αρκετό καιρό, για να επιστρέψουν τα κορίτσια στην Ελλάδα και να φορέσουν το εθνόσημο.

Πρόκειται για τρεις αθλήτριες παγκόσμιας κλάσης, με σπουδαία διαδρομή και τεράστια εμπειρία, οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν την Εθνική μας ομάδα και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά αθλητριών. Είναι, όμως, και τρία καταπληκτικά κορίτσια που θα τιμήσουν τη χώρα μας με κάθε τρόπο. Τις καλωσορίζουμε θερμά στην ελληνική αθλητική οικογένεια και είμαστε βέβαιοι ότι μαζί θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές και νέες διεθνείς επιτυχίες. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ήταν, είναι και θα είναι πάντα στο πλευρό τους.»