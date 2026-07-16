Νίκη Βόλου: Ενίσχυση στην επίθεση με Τσομπάνη

Η Νίκη Βόλου προχώρησε στην απόκτηση του 20χρονου επιθετικού Εμμανουήλ Τσομπάνη.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Εμμανουήλ Τσομπάνη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Εμμανουήλ γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου 2006 στα Γιαννιτσά, έχει ύψος 1,80 μ. και αγωνίζεται ως περιφερειακός επιθετικός.

Πραγματοποίησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά στη γενέτειρά του και στην Αναγέννηση Γιαννιτσών, από την οποία μεταπήδησε στην ακαδημία του ΠΑΟΚ σε ηλικία 13 χρόνων.

Στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε για πέντε χρόνια και πανηγύρισε μεταξύ άλλων ένα Κύπελλο Κ19 με την ομάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» στη Super League 1.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο μετακόμισε στην Ισπανία, αγωνιζόμενος στην ομάδα της Λούγκο.

Στην προετοιμασία της ομάδας μας συμμετέχει από την πρώτη μέρα της έναρξης της και έχει κερδίσει άπαντες με τις ικανότητές του, το πείσμα και τη θέληση που επιδεικνύει μέσα στις προπονήσεις.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Εμμανουήλ υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν.

